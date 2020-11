C’était le concert de J Balvin à Fortnite, plein de surprises! | AP

Le chanteur J. Balvin a offert un concert imbattable qui a surpris tous les joueurs de Fortnite le 31 octobre dernier, qui s’intitulait “Fiesta Ultratumba” et le plus incroyable, c’est que c’était plein de surprises, laissant tout le monde impressionné.

J Balvin a offert un concert vraiment incroyable samedi soir dernier, le 31 octobre, à la célèbre Afterlife Party que le jeu vidéo Fortnite organise chaque année pour célébrer la fête d’Halloween.

Il est à noter que le chanteur et compositeur colombien à succès est le premier artiste latin à se produire lors de cet événement qui fait partie de la saison 4 du “Battle Pass”, ce qui l’a rendu encore plus spécial.

Ce concert a eu lieu en direct de Los Angeles; Cependant, les joueurs ont pu profiter du streaming en mode jeu. Fête du Campal, un espace social où les joueurs peuvent se retrouver avec leurs amis virtuels pour regarder des concerts, des films et même passer du temps, car il s’agit d’une zone de non-combat au sein du jeu vidéo.

Le chanteur est apparu vêtu d’un costume terrifiant sur une scène virtuelle en forme de citrouille, selon la célébration de Halloween et J Balvin a commencé le concert avec l’une de ses chansons les plus populaires “Reggaeton”.

LE MEILLEUR CONCERT JAMAIS! J balvin vient de jouer le meilleur concert Fortnite de tous les temps, battant Michael Jackson au Super Bowl et Queen à Wembley. Jose avait des invités comme Bad Bunny, La Rosalia et Etesech. LE MEILLEUR MUSICIEN ET MAINTENANT. pic.twitter.com/8XYILXqi0W – FAN10 (@ SoyFan10) 1 novembre 2020

Cependant, l’un des moments les plus attendus a été sa collaboration avec le producteur panaméen Sech, qui s’est joint au concert pour chanter aux côtés du colombien le thème musical “La luz”.

Plus tard, J Balvin a chanté “Con Altura” à côté d’un hologramme de Rosalía, bien que “l’apparence” de l’artiste espagnol ait surpris tout le monde, car elle n’a pas été bien accueillie par les joueurs qui ont critiqué le design du chanteur.

Comme prévu, J Balvin est devenu une tendance dans les réseaux sociaux, où les utilisateurs ont souligné que c’était l’un des meilleurs concerts que le jeu vidéo Fortnite ait organisé.

Alors que d’autres utilisateurs de Twitter ont commenté que le concert présentait quelques défauts en termes de design, comme dans le cas de l’apparition de Rosalia.

J’ai adoré l’événement #Fortnitemares avec J Balvin, j’ai crié quand mon Dieu Bad Bunny est sorti et je suis mort de rire avec Rosalia salkdjklasjklsa. “,” J’ai un désir épique de faire la fête en regardant le concert de J Balvin à Fornite “,” Trouvez les différences entre J Balvin et le michi haha ​​”, étaient certains des commentaires sur le spectacle.

José Álvaro Osorio Balvín dit J. Balvin Il a réussi à se positionner à la fois sur le marché de la musique hispanique et sur le marché de la musique anglophone, plaçant ses chansons au numéro un de plusieurs charts musicaux, dont Billboard et est également connu sous le nom de “Prince of Reggaeton”.

Dès son plus jeune âge, Balvin s’est intéressé à la musique et à ses débuts musicaux, le rock, montrant son admiration actuelle pour des groupes comme Nirvana.

Plus tard, il a formé un groupe de rap et en 2004 il a sorti sa première chanson en tant que soliste, tandis qu’en 2009, il est devenu un artiste de révélation pour plusieurs stations colombiennes et la même année, il a signé un contrat musical avec EMI Music.

C’est ainsi qu’il a sorti son premier album, “Real”, qui a été certifié disque d’or en Colombie et en 2012, il a sorti Mix Tape, qui avait trois singles, “Sin Compromiso”, “Me gustas tú” et “En lo Oscuro”. “.

Grâce à son incroyable succès au fil des ans, en septembre 2020, Balvin a été inclus dans la liste du magazine Time des 100 personnes les plus influentes de l’année, un titre qu’il a bien mérité, comme il l’a réalisé gagner le cœur de millions de personnes dans le monde.

