C’était le duo inhabituel de Fey avec Luis Miguel ¡Extraordinario! | .

Chanteur et producteur de musique mexicain né à Porto Rico, Luis MigueIl a, dans le passé, fait un duo inhabituel avec María Fernanda Blázquez Gil connue sous le nom de Fey quand elle n’était pas encore célèbre et bien que beaucoup ne le connaissent pas ici, nous allons vous le montrer.

Avec près de 40 ans de carrière musicale, Luis Miguel a fait un nombre infini de collaborations comme par exemple avec Frank Sinatra, Armando Manzanero et Céline Dion, tandis que d’autres sont passés inaperçus, comme les duos qu’il a fait avec Rocío Banquells ou Verónica Castro, cependant, peut-être celui qui est le plus inhabituel, fortuit et même tendre est celui avec lequel il a joué Fey.

C’était en 1984 quand Fey Elle n’était qu’une fillette de 10 ans, elle a assisté à un casting pour participer au concours Canta Canta organisé par le programme musical XETU.

J’étais très jeune, ils ont dû me mettre sur un tabouret pour que je puisse atteindre les micros et pouvoir chanter », a déclaré la chanteuse elle-même.

Après avoir passé les tours de qualification, Fey a pu figurer au programme, où le prix était de 10000 pesos et l’opportunité de chanter avec Luis Miguel, qui avait alors 14 ans, avait déjà cinq albums et des millions de fans.

Luis Miguel est allé à XETU dans le cadre de la promotion de son album “Decide”, de sorte que ce jour-là, les participants de la Canta Canta ont interprété leurs versions de “Tu ne peux pas me laisser comme ça”.

Fey était l’une des plus petites participantes, cependant, depuis lors, elle a fait preuve de domination et de confiance sur scène et à la fin elle a été la gagnante, avec un autre jeune homme, qui au moment de chanter était nettement plus nerveux qu’elle.

Pendant le spectacle, Fey et un autre gagnant a commencé à chanter un duo et quelques secondes plus tard, Luis Miguel les a rejoints vêtu d’un costume de satin bleu avec lequel il a interagi avec les garçons.

À cette époque, personne ne pouvait imaginer que 11 ans plus tard, Fey deviendrait le chanteur mexicain le plus populaire parmi les enfants et adolescents des années 90.

Cependant, l’apparition de Fey dans ce concours a été oubliée depuis longtemps et même à son apogée, peu se sont souvenus de son duo avec Luis Miguel, puisqu’à ce moment-là elle ne s’était pas présentée sous le nom de scène qui l’a conduite à la gloire.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

C’est ainsi qu’il a fallu 30 ans à la vidéo pour commencer à circuler sur les réseaux sociaux et faire sensation auprès des internautes.

Fey a mentionné que cette expérience était très tendre et belle, en outre, elle assure que Luis Miguel lui a donné des conseils dans les coulisses qui l’ont aidée pour le reste de sa carrière musicale, en lui disant de ne pas être nerveuse et de chanter avec son cœur, car c’était ce qui comptait.

Malheureusement Fey et Luis Miguel n’a plus travaillé ensemble, cependant, dans les années 90, il aurait été assez intéressant de les voir ensemble, mais il est un fait que leurs carrières ne se chevauchent jamais.

Alors que Fey chantait des chansons pour adolescents, Luis Miguel était déjà plongé dans des rythmes plus adultes après son passage au genre boléro.

Le plus drôle, c’est que malgré les apparences et l’évolution que chacun a eu, il n’y a pas beaucoup de différence d’âge entre les deux, puisque seulement quatre ans les séparent, et alors que Fey a une forte présence sur les réseaux sociaux, Luis Miguel préfère rester à l’écart. médias et gardez votre vie privée.

María Fernanda Blázquez Gil vit actuellement au Mexique, même si elle a vécu en Espagne pendant une courte période de son enfance et dès son plus jeune âge, elle a exprimé à sa famille son désir d’être chanteuse, mais ce n’est qu’à son adolescence qu’elle a été convaincue d’en être une professionnellement.

Cela peut vous intéresser: ‘Agapito’, un acteur qui a participé à La Escuelita, perd la vie