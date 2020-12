C’était le mariage ultra-discret de Jennifer Aniston et Brad Pitt | AP

Le couple formé par Jennifer Aniston et Brad Pitt était l’un des favoris de l’émission, son mariage Cela s’est produit au milieu d’une forte confidentialité, mais aujourd’hui, certains détails sont publiés et beaucoup d’entre eux ne pouvaient pas l’imaginer.

Jennifer Aniston et Brad Pitt se sont mariés pour la première fois le 29 juillet 2000 à Malibu, mais à cette époque, on en savait peu sur cette union puisque selon ce qui s’est passé, les invités ont signé un accord deconfidentialité“.

L’actrice de la série “Friends” et l’acteur de “Once Upon a Time” dépenseraient un million de dollars pour un mariage de rêve dans lequel les invités devaient promettre et signer un accord de discrétion, en même temps que l’accès à l’air était restreint à la cérémonie, ils révèlent.

Salle de mariage

C’était la propriété du cadre de la télévision Marc Carsey, les organisateurs auraient choisi d’installer une tente blanche pour éviter que le couple ne soit capturé par des paparazzi depuis un hélicoptère.

Frais de sécurité

Pour restreindre davantage les mesures, on savait que le shérif de Los Angeles était chargé de contrôler le trafic et d’empêcher ainsi les photographes de capturer des images de Jennifer Aniston et Brad Pitt ou ils sont venus pour entrer dans les lieux.

Quant au montant qui a été dépensé pour la sécurité du mariage, il était de 76 milliers d’euros, soit 1 million 983 milliers de pesos mexicains.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

fleurs

Parmi les autres détails de ce grand événement, on savait que l’un des groupes qui animaient la cérémonie était un chœur gospel de 40 membres et environ 50 000 fleurs avec le cachet de l’un des fleuristes exclusifs de Beverly Hills “La Premiere” lui-même. qui était en charge de couvrir les 2 hectares de roses, glycines et tulipes.

Le menu

Comme révélé, les invités à l’événement restreint ont pu déguster des crevettes, du caviar, des pizzas gastronomiques et du champagne Dom Pérignon a été servi, les plats principaux mis en vedette tout au long de cette parade culinaire, parmi lesquels le crabe, le homard et la viande au poivre.

Le trousseau des mariés

La star de “L’émission du matin«Il portait un design Lawrence Steele en soie, satin et décoré de cristaux, les chaussures étaient réalisées par le designer Manolo Blahnik, des chaussures en daim ivoire.

La coiffe de la star de 51 ans se composait d’une couronne de perles et de cristaux Swarovski, pour sa part Brad Pitt portait un smoking noir Heidi Slimane à quatre boutons.

Les invités

Parmi les personnages qui pourraient accompagner le célèbre couple d’acteurs figurent des célébrités, dont Courtney Cox, l’une des meilleures amies de la star depuis qu’elles ont toutes deux joué dans “Friends”, Jennifer Aniston la légendaire “Rachel” et Cortuney qui a donné vie à “Monica Geller”.

Il y avait environ 200 invités, dont David Arquette, l’acteur Edward Norton, l’actrice mexicaine Salma Hayek et Cameron Díaz.

Votes

Le couple aurait réalisé les phrases populaires écrites par eux-mêmes dans lesquelles ils révéleraient également à leurs invités d’autres aspects personnels sur les deux tels que la faiblesse de Jennifer face au froid et que la star “Ad Astra” a un goût particulier pour le smoothie à la banane .

Vous pouvez également lire Brad Pitt a expliqué pourquoi il a mis fin à sa relation avec Jennifer Aniston

Séparation

Le couple qui a rendu les caméras fous et semblait très heureux de partager leur vie ensemble, cependant, seulement quatre ans et demi plus tard, ils ont demandé le divorce au milieu d’une vive controverse sur la relation qu’ils disent avoir eue avec Brad Pitt. Angelina Jolie après avoir tourné le film “M. et Mme Smith”.