Sean Connery (1930-2020) Il était probablement à l’époque l’acteur écossais le plus célèbre au monde, compatriote d’Ewan McGregor (Big Fish), James McAvoy (Multiple), Emma Thompson (Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban), Tilda Swinton (L’étrange cas de Benjamin Button) , Brian Cox (Le signal), David Tennant (Broadchurch), Robert Carlyle (les cendres d’Angela), Billy Boyd (Le Seigneur des anneaux), Henry Ian Cusick (Perdu) ou Iain Glen (Game of Thrones). Oui le rôle pour lequel il se souvient le plus ne peut être que James Bond, qu’il a incarné sept fois, dont une non canonique.

Le rôle de Sean Connery qui nous a le plus fait apprécier sa présence et ses talents d’acteur était extrêmement amusant: celui de Henry Jones Sr.

Débuts en sa longue carrière cinématographique a été produit avec un morceau de papier dans The Reconciliation (Herbert Wilcox, 1954), et le même a été marqué par d’autres personnages comme Mark Rutland dans Marnie the Thief (Alfred Hitchcock, 1964), Colonel Arbuthnot dans Murder on the Orient Express (Sidney Lumet, 1974), Daniel Dravot dans The Man Who Could Reign (John Huston, 1975), William of Baskerville dans L’Homme à la Rose (Jean-Jacques Annaud, 1986), Jim Malone dans Les Intouchables d’Eliot Ness (Brian de Palma, 1987) ou le John Patrick Mason de La Roca (Michael Bay, 1996).

Primordial

Et bien sûr James Bond dans Agent 007 vs Dr.No, From Russia with Love (Terence Young, 1962, 1963), James Bond vs Goldfinger (Guy Hamilton, 1964), Operation Thunder (Young, 1965), Just Se Live Twice (Lewis Gilbert, 1967), Diamonds Forever (Hamilton, 1971) et, oui, Never Say Never Again (Irvin Kershner, 1983). Mais, avec tout ce qu’il a accompli en prenant soin de ces incarnations, peut-être aucune d’entre elles ne peut être considérée comme la meilleure de sa filmographieEh bien, celle qui nous a le plus fait apprécier sa présence et ses compétences d’interprète était extrêmement amusante.

Peu de couples comiques sont aussi extraordinaires que Harrison Ford et Sean Connery dans Indiana Jones et la dernière croisade.

Les profs Henry Jones Sr. dans Indiana Jones et la dernière croisade (Steven Spielberg, 1989), le troisième volet des aventures du personnage qu’Harrison Ford (What the Truth Hides) a donné vie dans quatre longs métrages irréguliers jusqu’à présent après Raiders of the Lost Ark (1981), Indiana Jones et le temple of doom (1984), le susdit et Indiana Jones et le crâne de cristal (2008), le tout sous la direction du roi Midas d’Hollywood et avec un autre projeté à l’horizon pour 2022, si la pandémie de coronavirus nous donne une pause, nous le ferons Ils épargnent tellement de paroles et se mettent enfin au travail.

Primordial

Certes, si l’on a les yeux en face, il n’y a pas beaucoup de films dans lesquels on retrouve un couple comique aussi extraordinaire que celui que Harrison Ford et Sean Connery pourraient nous donner dans Indiana Jones et la dernière croisade. Les deux Henry Jones, père et fils, et leur relation difficile ont été la plus enrichissante des meilleures contributions de la saga, ce qui est probablement pour la même raison. Sans oublier celui qui se forme également avec son ami Marcus Brody (Denholm Elliott) lors de cette séquence inoubliable à l’intérieur du char allemand. Et l’acteur vétéran de l’époque il n’avait pas eu trop d’occasions d’exploiter sa vis humoristique comme celle qu’on lui a donnée ici, et il ne fait aucun doute qu’il l’utilise bien.

La preuve que son personnage était d’une catégorie supérieure pour la saga se trouve dans la longue ombre qu’il jette sur Indiana Jones et le crâne de cristal

Sullen, sévère, peu aimant envers son fils, naïvement indigné à perpétuité mais aussi passionné d’archéologie qu’Indiana Jones, qu’il exaspère par son comportement inconsidéré à son égard et chaque fois qu’il lui vient à l’esprit de l’appeler Junior, son rôle est un vrai cadeau pour Sean Connery et à nous, téléspectateurs reconnaissants. Pour cela Il a rendu certains d’entre nous si tristes qu’il a refusé de reprendre Henry Jones Sr. dans The Crystal Skull pour s’être retiré du cinéma en 2004.. Et la preuve que son personnage était d’une catégorie supérieure pour la saga se trouve dans l’ombre longue qu’il projette dans le film, non seulement quand il est mentionné, mais avec son fils se comportant comme lui maintenant qu’il est le père de Mutt (Shia LaBeouf) et crier: “C’est intolérable!”

L’article C’était le meilleur rôle de Sean Connery, et on ne parle pas de James Bond a été publié dans Explica.co.