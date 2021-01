C’est le montant que RBD a gagné avec leur concert virtuel | Réforme

Le total cumulé des ventes de billets pour le concert virtuel du groupe mexicain RBD, l’une des retrouvailles les plus attendues par les gens, car ce fut sans aucun doute un succès complet.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’un des groupes qui ont rejoint les concerts virtuels en 2020 et en ont profité pour une réunion était RBD, qui, le 26 décembre, s’est connecté avec son grand groupe de followers à travers le monde dans leur concert “Ser o Apparente “, qui a atteint le record d’être le plus regardé de l’histoire.

C’est pour cette raison que les statistiques concernant Bénéfices Depuis le concert du groupe, dans lequel seuls Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez et Christopher Uckermann ont chanté, environ 320 mille personnes de 20 pays ont été connectées, dont le Canada, le Brésil, le Japon et, bien sûr, le Mexique, Et sans surprise, les résultats ont été impressionnants.

En fait, c’est la journaliste Martha Figueroa qui a publié le personnage dans l’émission qu’elle dirige avec Juan José Origel et a déclaré:

La vente de streaming a généré plus ou moins 11 250 000 dollars (un peu plus de 224 millions de pesos), soit une fortune ».

Et cela montre non seulement que leurs retrouvailles étaient l’une des plus attendues, mais qu’elles continuent d’être le grand phénomène qui les caractérise depuis leur création, à tel point qu’elles ont bouleversé les chiffres sur Internet.

Comment pouvez-vous vous souvenir, quand RBD ont annoncé leur réunion, ils avaient également mentionné que tout le monde n’allait pas rejoindre le spectacle et après 12 ans, seuls Anahí, Maite, Christian et Christopher étaient au concert, bien que Dulce María et Poncho aient pleinement démontré leur soutien à leurs compagnons à travers les réseaux. social.

Figueroa et Pepillo Ortega ont montré leur grande surprise face aux données controversées, et le pilote mexicain a révélé qu’il ne s’attendait pas à ce qu’Anahí participe, mais à son avis, elle était la plus livrée sur scène.

Quelle est la beauté d’Anahí, non? Remarquez que je pensais que celle qui n’allait pas participer serait Anahí, mais elle était la plus enthousiaste de toutes. J’ai dit mal après avoir été la première dame, et maman, j’ai dit … plus … Et regardez, “dit-il.

Il convient de mentionner que bien que «Ser o Parecer» ait rapporté de grands avantages, certains téléspectateurs se sont plaints de la chorégraphie et ont déclaré que les artistes ne dansaient pas avec attitude.

De plus, d’autres ont critiqué le choix des scènes virtuelles qui étaient projetées sur l’écran de fond, ou ont déploré la qualité de la vidéo et que le concert n’a duré que 20 minutes.

Cependant, Martha Figueroa a défendu les anciens RBD, affirmant qu’après 12 ans, ils ne pouvaient pas exiger la même énergie qu’ils donnaient lorsqu’ils n’étaient que adolescents.

Mais, au-delà des mauvais commentaires, des milliers de followers espèrent que l’ex RBD rendez-vous à nouveau lors d’un nouveau concert et vos souhaits peuvent se réaliser.

Puisque selon le journaliste de divertissement, le groupe prévoit de jouer trois événements massifs lorsque le contingent sanitaire prend fin.

La première fonction aurait lieu à Madrid, en Espagne, au stade Santiago Bernabeu, la deuxième aurait lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, au stade Maracaná et la troisième et dernière aurait lieu à Mexico, bien que le lieu serait à confirmer et ce serait vraisemblablement le stade Azteca, ou l’arène.

Et bien que d’ici là Dulce María puisse rejoindre cette série de concerts, puisque ces derniers mois elle a regretté à plusieurs reprises d’avoir manqué les retrouvailles “Ser o Parecer” en raison de sa grossesse avancée, revoir les six ensemble est moins probable, en raison du refus de Poncho Herrera de monter sur scène et de revenir à la musique.

