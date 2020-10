“Merci à tous, venez la semaine prochaine à Love Island”, a-t-il plaisanté Adele pour terminer l’esquisse. Auparavant, la pop star avait fait d’autres annonces importantes, comme avouer que “mon album n’est pas fini” ou même plaisanter sur son nouveau poids.

“Je sais que j’ai l’air très, très différent de la dernière fois que tu m’as vu. Mais en fait, à cause de toutes les restrictions de lui Covid-19… Je devais voyager léger et je ne pouvais amener que la moitié de moi-même. Et c’est celle que j’ai choisie », dit-elle, rayonnante avec une petite robe noire qui pour suivre la tendance plus en profondeur, elle a combiné avec des leggings de la même couleur.

Kate McKinnon a «prédit» l’avenir d’Adele. (NBC)

Adele a participé à trois autres sketches dans lesquels il faisait d’abord partie d’un groupe d’amis qui vont rendre visite à un médium (joué par Kate Mckinnon) en 2019, aspirant à savoir si leurs rêves de 2020 se réaliseraient. Les prédictions pour la chanteuse étaient qu’elle aurait une altercation téléphonique avec quelqu’un de FedEx.

Tout serait causé par un livre de coloriage pour adultes, en plus le voyant a “anticipé” le scandale de JK Rowling. La deuxième parodie était une publicité des années 80, pour des jeans parfumés appelé Ass Angel, et pour couronner le tout, la troisième était une publicité touristique pour les personnes divorcées qui veulent passer leurs vacances en Afrique.

