C’était les vacances millionnaires de Kendall Jenner | Réforme

Les vacances millionnaires dans la neige du mannequin Kendall et la femme d’affaires Kylie Jenner a fait sensation parmi leurs followers qui sont fascinés par leurs publications qu’ils ont faites tout au long de leur incroyable voyage.

Les sœurs des médias ont loué un Manoir Il en coûte 450 000 $ par mois dans les montagnes Aspen et comme prévu, ils ont montré tout leur luxe sur leurs réseaux sociaux respectifs.

C’est vrai, Kris, Kendall et Kylie Jenner profitent de certains des vacances l’hiver à Aspen, Colorado.

La matriarche du célèbre clan et ses deux filles célèbres ont loué un luxueux manoir sur la montagne pour 450 000 $ par mois.

Et même s’ils ne resteront probablement pas tout le mois, la famille américaine des médias, accompagnée de la fille de 2 ans de Kylie, Stormi, et d’autres amis, est là depuis au moins quatre jours.

Il est à noter que le manoir spectaculaire, construit en 2020, dispose d’un total de sept chambres et sept salles de bain complètes, ainsi que d’un terrain de bowling, d’une piscine, d’une salle de cinéma et d’un spa. Il y a aussi deux salles de bains supplémentaires et un garage pour quatre voitures.

En fait, Kylie, 23 ans, a elle-même fait visiter sa maison à ses abonnés sur ses histoires Instagram, montrant les vues à couper le souffle de la Montagnes Rocheuses, ainsi que le confort douillet de la maison et ses différents espaces extérieurs.

C’est combien KendallKylie, 25 ans, profite d’un accès exclusif aux pistes en faisant du snowboard pendant leurs journées dans la neige, mais les photos montrent Kendall bien mieux que Kylie en matière de sports extrêmes.

Cependant, une vidéo sur le réseau social Instagram montre que le petit Stormi est aussi un amoureux des sports d’hiver.

C’était le 29 décembre quand à bord d’un jet privé, les quatre Jenners sont arrivés plus que préparés à profiter de quelques jours froids dans un luxueux resort de la ville du Colorado, un lieu choisi à cette époque de l’année par un interminable des célébrités hollywoodiennes.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

En fait, les sœurs et leur mère ont apprécié les fêtes de fin d’année à cet endroit et ont été considérées comme les sports les plus amusants à pratiquer comme le snowboard, une discipline dans laquelle Kylie et Kendall ils se sont tous avérés être des experts.

Et bien sûr, Kendall et Kylie n’ont pas manqué l’occasion de montrer leurs incroyables tenues de neige et à travers leurs comptes Instagram officiels, ils ont été considérés comme glamour dans d’incroyables ensembles thermiques.

Il est à noter que Kylie était plus risquée que sa sœur et a partagé des photos d’elle posant avec un bikini sexy dans la piscine chauffée de son incroyable maison louée.

Mais ces jours-ci ne sont pas seulement des pistes de sport et des équipements pour les Jenners, car comme si cela ne suffisait pas, ils ont également eu des moments pour profiter d’un autre de leurs passe-temps préférés, le shopping.

Le mannequin a été photographié en train de dépenser de l’argent dans les boutiques exclusives d’Aspen pour se ressourcer après les activités de neige.

En revanche, dans une vidéo que la fière maman a partagée, sur son compte Instagram officiel, le premier-né de la mondaine a été vu depuis les pentes de Buttermilk Mountain, tout en recevant des cours de snowboard en présence de toutes ses célèbres tantes et de sa grand-mère. , Kris Jenner.

Ma petite professionnelle », Kylie Jenner a intitulé la vidéo dans laquelle la jeune fille pouvait être vue en train de glisser savamment à son retour sur les pentes de neige.

Cela peut vous intéresser: avant et après Kendall Jenner, prouvez ses arrangements