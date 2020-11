U

Les problèmes de la brigade spéciale anti-vol du Nigeria, connue sous le nom de SRAS, ont atteint leur paroxysme la semaine dernière. Selon Amnesty International, «des preuves crédibles mais inquiétantes» ont été révélées que les forces de sécurité du district de Lekki à Lagos avaient abattu des manifestants qui manifestaient lors de l’entrée en vigueur d’un nouveau couvre-feu de 24 heures.

Les jours précédents, des manifestants avaient défilé dans des villes du Nigéria sous la bannière #EndSARS, après la diffusion d’une vidéo montrant un homme battu, apparemment par des policiers de l’unité spéciale. Les médias sociaux se sont illuminés de colère, y compris de nombreux membres éminents de la diaspora du pays.

«Cela me brise profondément d’assister aux images diffusées dans les médias et de savoir que mon peuple traverse un tel enfer», déclare Not3s – de son vrai nom Lukman Odunaike – bien que l’auteur-compositeur-interprète, rappeur et acteur de Hackney, 22 ans, soit à peine surpris par ce dont il est témoin. «J’ai vu à quel point les agents du SRAS peuvent être dramatiques. J’ai été victime de leurs fusils d’assaut pointés sur moi de différentes directions pendant que j’étais là-bas. Je n’avais pas aussi peur que j’aurais dû l’être parce que je ne savais pas de quoi ils étaient capables à l’époque.

Pour le musicien londonien Obongjayar, de son vrai nom Steven Umoh, le mouvement #EndSARS n’est pas le début de quoi que ce soit, mais l’aboutissement d’années de négligence gouvernementale du peuple nigérian. “[It’s] sur les injustices auxquelles les gens sont confrontés au quotidien », explique la jeune femme de 28 ans. «Je suis né au Nigeria. Vous n’avez pas d’électricité constante, il ne peut y avoir d’eau – des choses standard auxquelles nous sommes tellement habitués ici. Donc je pense que c’est aussi né de la colère pour ça. Cela faisait longtemps. »

La rappeuse du sud de Londres Funmi Ohio, 27 ans, mieux connue sous son nom de scène FLOHIO, voit la police choisir parmi des jeunes avec des voitures, des vêtements et, selon certains rapports, des iPhones, comme un témoignage des problèmes socio-économiques auxquels le Nigéria est confronté. «Ma génération est une collection d’esprits brillants», dit-elle. «Si le pays n’a rien à offrir, les jeunes créent leurs propres opportunités, deviennent leurs propres patrons. Cet état d’esprit ne devrait pas être envié par la police nigériane, mais c’est ce qu’elle est – ils ne soutiennent pas cette attitude fonceuse des jeunes Nigérians. Comme le dit Odunaike, “ce n’est pas un crime pour les jeunes de briller, et c’est ce que l’on a l’impression que c’est devenu.”

Selon l’Ohio, cependant, il serait à courte vue de simplement blâmer la police pour ce qui se passe. «Le gouvernement nigérian devrait faire plus pour garantir [they] sont bien équipés et respectés », explique-t-elle. «Augmentez leurs frais, rénovez leur caserne et réformez toute l’institution.» Odunaike voit également le manque de soutien économique comme un catalyseur, expliquant comment «en réalité, ils sont dans les mêmes tranches de revenus que ceux envers lesquels ils commettent ces actes terribles. Il n’y a pas de compromis dans l’économie, ce qui est nécessaire pour l’équilibre. »

«Ce sont les gens qui sont au pouvoir et qui ont l’argent pour s’échapper chaque fois qu’ils le peuvent qui incitent à ces choses», reconnaît Umoh. «Vous savez qu’ils vivront une vie des millions de fois mieux – ils iront bien. Leurs enfants iront bien. Mais toi d’un autre côté? Vous êtes foutu. Ils volent, ils pillent tout l’argent, mais ils ne vous donneront que des sous pour aller tuer votre frère. Qui gagne? Les gens qui remuent le pot. Les gens qui secouent le pot ».

(

Funmi Ohio, connu sous le nom de FLOHIO

/ Shenell Kennedy)

Les trois artistes espèrent que les manifestations pourront inspirer un changement structurel plus large au Nigéria, l’Ohio et Umoh déplorant la décadence centralisée du gouvernement actuel. L’Ohio parle de “trop ​​de pommes pourries contaminant la structure” tandis que, pour Umoh, “la racine est pourrie donc vous ne pouvez pas simplement couper la tige, vous devez tout déraciner et recommencer.”

«C’est là que je pense que le vrai changement viendra», poursuit-il. «L’idée des manifestations est géniale, mais c’est [also] lancer des initiatives et amener les gens à croire à nouveau en leur pays. Le système éducatif au Nigéria est celui qui vous prépare davantage pour l’Occident que pour le pays dans lequel vous vivez. C’est juste la façon dont il est mis en place. Parce que vous ne reconnaissez pas ce que vous avez appris, vous ne pouvez pas le mettre en pratique pour la plupart. »

Alors que beaucoup ont appelé à une implication diplomatique internationale, Umoh est las de l’ingérence étrangère. «Quand on y regarde, la raison pour laquelle notre pays est comme ça est à cause de [international involvement]. Toutes ces choses sont liées à l’ingérence internationale. Je pense que le Nigéria doit trouver un moyen de se débrouiller plutôt que de s’appuyer sur l’Occident pour obtenir de l’aide. C’est un problème que l’Occident ne peut pas résoudre. Le problème du Nigéria est un problème de mentalité – c’est un problème de fierté. Je pense que nous devons être fiers de nous-mêmes, plutôt que de penser individuellement.

Pour réaliser ces changements, Umoh dit que sa génération doit au figuré planter des graines pour les arbres à l’ombre desquels ils pourraient ne jamais s’asseoir. «Ce ne sera certainement pas de mon vivant ou de la prochaine génération», déclare-t-il franchement. «C’est un processus qui doit commencer maintenant, et nous ne commencerons à voir des résultats qu’en… qui sait? Deux ou trois générations plus tard. »

Bien que le processus soit long, pour Odunaike, cette longévité est nécessaire. «Il y a toujours des moyens de maintenir ces mouvements importants comme sujet de conversation pour les années à venir», dit-il. «Les cours d’histoire à l’école devraient porter sur des sujets comme ceux-là, afin que les personnes d’un autre milieu puissent digérer et comprendre la douleur que traverse une couleur de peau, une nation ou une communauté en particulier.»