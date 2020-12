C’était Marcela Basteri, mère de Luis Miguel, 12 données révèlent | Instagram

Dans le cadre de ce qu’aurait été le 74e anniversaire de Marcela basteri, révèlent 15 détails sur ce qu’était la mère du grand chanteur Luis Miguel, une liste de 15 choses en révèle plus sur la femme qui a donné vie au «soleil» du Mexique.

C’est le 10 décembre que Marcela Basteri, mère de Luis Miguel célébré un autre anniversaire de la vie, la mère disparue du Gallego-Basteri a disparu un août 1986 et depuis lors, les détails à l’origine de ce malheur dans la vie du chanteur sont inconnus.

Jusqu’à présent, on savait peu de choses sur la façon dont la mère de Luis Miguel, Alejandro et Sergio Rey Gallego Basteri était venue dans ce monde le 10 décembre 1946, parmi lesquels il a été possible de savoir en plus de ce que la première saison a partagé avec nous. de la biosérie autorisée par l’artiste mexicain d’origine portoricaine.

A partir de là, l’Italienne a généré une grande attente du public, la curiosité de la connaître plus à fond, apparemment, il y a encore beaucoup de détails sur sa vie qui ne sont pas encore connus en profondeur, cependant, la liste suivante nous en donne quelques d’autres données.

Il faut se rappeler que dans la première saison de la série “Luismi”, non seulement l’idole de la musique a fini par voler le cœur même de ceux qui n’étaient pas si fans de sa musique, mais aussi un personnage très important, sa mère, qui l’actrice Ana Favela apportera un grand réalisme et créera un lien particulier entre le public et ce personnage sans défense dans l’histoire du soi-disant “Sol de México”.

1. Marcela aimait bien fêter son anniversaire en dégustant un «Brazo gitano» de tres leches.

2. C’était la compagnie de ses trois enfants qu’elle aimait tant avec qui Marcela aimait toujours profiter de son anniversaire.

3. C’est à Las Matas que Marcela a célébré l’un de ses plus heureux anniversaires en compagnie de ses trois enfants.

4. Quelle est selon vous l’autre chanson préférée de la mère de “Sol”? Bien sûr, la mélodie de “Márcela”, celle qui a été composée par son mari, Luisito Rey et que Micky a interprétée pour elle lors de leur dernière rencontre en Argentine .

5. Outre la musique de son fils, Marcela Basteri appréciait également d’autres interprètes, dont Luciano Pavarotti.

6. Son caractère se distinguait par sa sensibilité, son bon caractère et son bon caractère, toujours très heureux.

7. Son endroit préféré au Mexique a toujours été Acapulco, bien qu’en général il aimait beaucoup ce pays pour ses traditions et l’affection de son peuple. Comme révélé.

8. C’était une femme qui aimait vraiment cuisiner et particulièrement la cuisine italienne, alors elle a sûrement choyé ses trois petits avec des plats délicieux.

9. L’un de ceux qu’il aimait le plus préparer pour sa famille était Fetuccini Alfredo, en plus des Gnocchis (pâtes italiennes).

10. Les photos que Marcela a toujours le plus chéri étaient celles de toute sa famille.

11. Marcela portait toujours une chaîne en croix avec de l’or et des diamants, un cadeau de son père, Sergio Basteri.

12. Elle était une mère très aimante et s’adressait à ses enfants avec des mots tendres comme «Amore», ou encore «Vieni qui amore» (Viens ici, amour).

Jusqu’à présent, ceux qui ont pu assister à la trajectoire de l’un des artistes les plus importants du Mexique pourront vérifier que c’est le thème de sa mère qui fait beaucoup de regrets au chanteur depuis plusieurs années.

Les téléspectateurs de “Luis Miguel: La Serie” ont aujourd’hui plus que jamais été intéressés à clarifier les raisons qui conduiront à la disparition complète de Marcela, de sorte que la deuxième saison de la série représente une fin possible à toute la polémique et est aujourd’hui l’un des plus acclamés sur la plate-forme, bien que son arrivée commence à présenter des obstacles en cours de route.