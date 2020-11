C’était son école One Direction! Harry Styles nie ses excuses | Instagram

Ancien membre du groupe La direction unique, Harry Styles a récemment partagé dans une interview les bonnes raisons de son passage avec le célèbre groupe britannique.

L’icône du rock millénaire, est désormais devenu l’un des artistes anglais avec le plus de projection et de succès, il a commencé sa carrière solo en 2017, révèle qu’il ne pense pas qu’il aurait à s’excuser d’avoir appartenu au groupe à succès.

Malgré toutes les prédictions que le chanteur avait entendues avant sa nouvelle tentative en solo, il a su surmonter tous les obstacles, il est aujourd’hui une grande figure multi-reconnue.

Cependant, il garde aussi très présent la scène qu’il a vécue en tant que membre du populaire “boy band” puisque, comme il l’a récemment laissé entendre, cela aurait été son école et il a beaucoup appris en faisant partie de ce phénomène, maintenant il est lui-même seul.

C’est à travers un magazine bien connu que le chanteur, Harry Styles qui s’est démarqué en tant que compositeur, acteur et philanthrope britannique a révélé son expérience en faisant partie de l’un des quintets les plus célèbres de ces derniers temps.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Maintenant l’interprète de “Sucre de pastèque», assure-t-il avoir adoré son séjour là-bas, il souligne également l’importance d’évoluer notamment dans un médium comme la musique.

Le chanteur de 26 ans réitère qu’il ne regrette pas de faire partie de “The One Direction”.

A travers une conférence pour le magazine Vogue où maintenant le phénomène modes Il a joué sur une couverture, a exprimé ses premières expériences lors de son passage dans le groupe qui s’est fait connaître dans le monde entier grâce au programme The X Factor.

Actuellement, Harry Styles est une grande star de la musique, un exemple de ce que le talent et la persévérance peuvent atteindre et qui dépassera toutes les chances d’entreprendre un projet solo après avoir fait partie d’un succès dévastateur tel que le groupe. Britanique.

Harry insiste sur l’importance d’être dynamique, courageux et de s’inspirer d’autres phénomènes de la scène musicale du passé.

Avec la musique, il est très important d’évoluer, et cela s’étend aux vêtements, aux vidéos et tout ça. C’est pourquoi vous regardez en arrière David Bowie avec Ziggy Stardust ou les Beatles et leurs différentes époques – cette bravoure est très inspirante. “

Cependant, il avoue avoir également considéré que l’échec pouvait être une option.

J’ai toujours pensé que j’allais me tromper ou quelque chose comme ça. Mais je me sentais très chanceux d’avoir un groupe de fans aussi incroyablement généreux. Ils sont généreux sur le plan émotionnel, et quand ils viennent, ils donnent tellement que cela crée cette atmosphère que j’ai toujours trouvée si aimante et tolérante, a-t-elle noté.