La personnalisation des icônes iPhone est en plein essor, grâce aux nouvelles fonctionnalités d’iOS 14, mais il y a encore de gros attrapés. La solution de contournement pour un écran d’accueil iPhone sur mesure nécessite le routage via l’application Raccourcis d’Apple chaque fois que vous souhaitez ouvrir une application, et le processus de personnalisation de toutes vos applications une par une est une tâche fastidieuse et frustrante.

Mais Launch Center Pro – un outil populaire pour personnaliser et créer des raccourcis rapides sur iOS – a résolu ces deux problèmes avec sa dernière mise à jour. Avec une solution de contournement intelligente qui utilise le système de profils d’Apple pour installer des profils de «clip Web» personnalisés qui se connectent directement à vos applications sélectionnées, les utilisateurs peuvent enfin créer des icônes personnalisées qui fonctionnent comme des applications normales. De plus, ils peuvent être installés par lots, permettant aux utilisateurs d’ajouter facilement des icônes personnalisées pour presque toutes leurs applications préférées en un seul coup.

Ce n’est pas un système parfait: les utilisateurs devront toujours configurer chaque application, une par une (bien que Launch Center Pro facilite la mise en place de cette configuration un peu plus facile), et vous devrez toujours masquer vos «vraies» applications sur iOS La bibliothèque d’applications de 14, étant donné que les liens directs de Launch Center Pro sont toujours des liens. Pourtant, c’est une bien meilleure solution que l’utilisation de raccourcis, une solution qui fait de l’installation et de l’utilisation d’icônes personnalisées une option viable pour la vie quotidienne. Et en raison des limitations d’Apple, la liaison directe ne fonctionne que pour les applications tierces de l’App Store – les propres applications d’Apple doivent toujours rebondir via les raccourcis ou Launch Center Pro.

Le processus réel d’installation de toutes vos applications est un peu compliqué, mais Launch Center Pro a utilement mis en place un guide vidéo pratique qui devrait vous aider. (Il existe également une version TikTok, ce qui est logique étant donné que la popularité des mises en page d’icônes personnalisées a augmenté en grande partie à cause des vidéos.)

La meilleure option de personnalisation à ce jour pour les utilisateurs iOS

Launch Center Pro propose plusieurs options pour ses icônes personnalisées. Les utilisateurs peuvent importer directement des photos ou des images existantes depuis leur téléphone, dans le cas où vous avez déjà créé vos propres icônes sur mesure (ou acheté un pack auprès d’un vendeur entreprenant sur Etsy.) Il existe également un compositeur d’icônes, qui permet aux utilisateurs de créer facilement leur posséder des icônes personnalisées à partir d’arrière-plans prédéfinis et des tonnes de glyphes prédéfinis. La société a déjà embauché un nouveau concepteur pour continuer à créer davantage d’arrière-plans d’icônes, de packs d’icônes personnalisés et de styles pour le compositeur d’icônes.

Et selon le développeur David Barnard, la société travaille déjà à ajouter plus de fonctionnalités pour que le système d’icônes de Launch Center Pro fonctionne encore mieux à l’avenir, y compris la possibilité d’enregistrer plusieurs jeux d’icônes (afin que les utilisateurs puissent facilement basculer entre les configurations), le possibilité de partager des jeux d’icônes avec d’autres utilisateurs et des options d’importation plus rapides pour permettre l’ajout d’ensembles d’icônes prédéfinis à Launch Center en même temps.

Certaines des fonctionnalités ici sont basées sur les options existantes que Launch Center Pro a déjà proposées. Mais ces icônes devaient toujours être acheminées via des raccourcis – avec la nouvelle mise à jour, elles pouvaient se lier directement à n’importe quelle application sur l’App Store iOS. Et bien sûr, toutes ces solutions de contournement complexes sont nécessaires car Apple refuse en premier lieu d’offrir de vraies options de personnalisation, un problème sur lequel la société semble peu susceptible de se relâcher de si tôt.

Launch Center Pro est un téléchargement gratuit, mais bon nombre de ses fonctionnalités – y compris la possibilité d’ajouter des icônes d’applications personnalisées à l’écran d’accueil – nécessitent un abonnement mensuel (pour 14,99 $ par an) ou un achat unique pour un accès à vie (4,99 $ pour Icônes d’application de l’écran d’accueil et 24,99 $ pour l’outil de composition d’icônes.) La société propose également un ensemble à vie de 74,99 $ qui déverrouille en permanence toutes les fonctionnalités actuelles et futures.