C’est vendredi, ce qui signifie qu’il y a un nouvel épisode du podcast phare de The Verge, The Vergecast. Les hôtes Nilay Patel et Dieter Bohn discutent avec les différents journalistes de Verge qui ont suivi de près les trois plus grandes histoires technologiques cette semaine pour une discussion approfondie.

Tout d’abord, Quibi, le service de streaming vidéo de forme courte, a annoncé sa fermeture après ses débuts il y a seulement 6 mois. La journaliste de Verge, Julia Alexander, s’arrête pour discuter des nombreuses raisons possibles de la disparition de Quibi et de qui en assume la responsabilité.

Le journaliste principal Adi Robertson se joint ensuite pour parler des accusations antitrust auxquelles Google est maintenant confronté de la part du ministère de la Justice. Adi explique quels sont les frais spécifiques, la réaction de Google et ce que signifie pour l’avenir de la grande entreprise de technologie.

Dans le troisième acte, The Vergecast accueille le rédacteur en chef des enquêtes Josh Dzieza pour expliquer son enquête de plusieurs mois sur l’usine LCD proposée par Foxconn dans le Wisconsin et les nombreuses bizarreries et obstacles auxquels les employés et les citoyens ont dû faire face après l’échec ultime de la production de panneaux LCD.

C’était une montagne russe d’un Vergecast, et vous pouvez écouter la discussion complète ici ou dans votre lecteur de podcast préféré pour tout entendre.

