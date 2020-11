Chadwick Boseman ne sera pas inséré numériquement dans la suite de Black Panther, a déclaré la productrice exécutive Victoria Alonso. Alonso s’est entretenu avec le journal argentin Clarín la semaine dernière, assurant aux fans de Marvel que Boseman ne sera pas recréé numériquement avec la technologie CGI. Cependant, la mort prématurée de l’acteur sera certainement abordée dans le Black Panther 2 pas encore intitulé.

“Non. Il n’y a qu’un seul Chadwick, et il n’est plus avec nous”, a déclaré Alonso. “Malheureusement, notre roi est mort dans la vraie vie, pas seulement dans la fiction, et nous prenons un peu de temps pour voir comment nous continuons l’histoire et comment honorer ce chapitre de ce qui nous est arrivé de façon inattendue, si douloureux et terrible à Soyez honnête, Chadwick n’était pas seulement un être humain merveilleux, chaque jour des 5 années que nous avons passées ensemble, mais aussi, je crois, que ce qu’il a fait en tant que personnage nous a élevé en tant qu’entreprise et a laissé son moment sur l’histoire. “

Boseman a joué King T’Challa, également connu sous le nom de Black Panther dans Captain America: Civil War, suivi d’un film autonome, puis des deux derniers films de croisement Avengers pour le MCU. Pendant tout ce temps, il luttait en privé contre le cancer, à l’insu de la plupart de ses fans, amis et collègues. Il est décédé en août à l’âge de 43 ans.

Boseman n’avait encore rien filmé pour Black Panther 2, donc la direction du projet est grande ouverte. Le premier film a été un énorme succès au-delà de ce que Disney avait espéré, rapportant plus de 1,3 milliard de dollars au box-office avec un budget de 200 millions de dollars. Disney a pris son temps à concocter une suite, en attendant que le co-scénariste et réalisateur Ryan Coogler propose quelque chose de parfait.

Coogler revient pour écrire et diriger Black Panther 2, même s’il n’a apparemment pas réalisé que Boseman était malade jusqu’à sa mort. Dans un éditorial du Hollywood Reporter, il a écrit: “Chad appréciait profondément sa vie privée et je n’étais pas au courant des détails de sa maladie. Après que sa famille a publié sa déclaration, j’ai réalisé qu’il vivait avec sa maladie. tout le temps je l’ai connu. “

Coogler a également émis l’hypothèse que la représentation de Boseman de T’Challa était la vraie magie derrière le succès du film et a clairement indiqué qu’il n’avait aucune intention de refondre le rôle et de passer à autre chose comme prévu. Il a écrit: “Je n’avais aucun doute qu’il vivrait et continuerait à nous bénir davantage. Mais c’est avec un cœur lourd et un sentiment de profonde gratitude d’avoir jamais été en sa présence, que je dois compter avec le fait que le Tchad est maintenant un ancêtre. Et je sais qu’il veillera sur nous, jusqu’à ce que nous nous revoyions. “

Black Panther 2 devrait actuellement commencer le tournage en 2021 et sortir en 2022.