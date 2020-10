Exclusif

La fin Chadwick Boseman a mis son John Hancock sur une copie de la première bande dessinée “Black Panther” – qui a grimpé en flèche en valeur, et est prête à aller chercher un joli centime aux enchères.

Nathan D.Sanders Auctions met en vente le rare livre dédicacé le 29 octobre, avec l’offre d’ouverture commençant à 8000 $ – mais on s’attend, nous dit-on, à atteindre n’importe où dans le stade approximatif de 25000 $ quand tout est dit Et.. Voila.

La raison … autre que la signature de Chadwick, Stan Lee lui-même a signé cette variante de ‘BP’ # 1, sans parler du réalisateur de ‘Black Panther’ Ryan Coogler. Alors, oui, il y a un truc trio qui se passe ici – et avec Chadwick décès récentet Stan’s en 2018 … la bande dessinée vaut encore plus maintenant.

Juste moi et la collection de bandes dessinées @librarycongress #BlackPanther. La collection comprend son apparition avec les Fantastic Four en 1966 et Black Panther no. 1 de 1976. Avez-vous vu le film ce week-end? pic.twitter.com/RlSHrp64cw – Carla Hayden (@LibnOfCongress) 18 février 2018 @LibnOfCongress

Vous remarquerez peut-être que la couverture est différente de la couverture OG de la première bande dessinée autonome “Black Panther” de 1976 – dont cette itération est dérivée, mais avec une couverture moderne. Cela a également beaucoup changé depuis la première apparition de Black Panther dans Fantastic Four # 52 (’66).

Celui à vendre est la variante du Comic-Con du Moyen-Orient – qui a son propre art fouetté et a présenté Stan à côté de T’Challa. Pour ceux d’entre vous qui sont au courant … Il a été certifié 9,8 avec le système de classification CGC Signature Series. Cela signifie que c’est VRAIMENT précieux.

Comme vous pouvez l’imaginer, les gens qui vendent cette rareté misent sur la demande pour être très élevée … et compte tenu de l’impact que Chadwick a eu sur les gens – en particulier les enfants – nous pensons qu’ils auront raison.