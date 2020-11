Le jour où il aurait eu 44 ans, Chadwick Boseman a été honoré par Disney, en particulier son service de streaming. Devant les utilisateurs de Disney + diffusant le film Black Panther, les téléspectateurs ont été traités pour une surprise au cours du week-end alors que la société ajustait ce qui était vu avant le début du film. L’hommage intervient après que l’ancien PDG de Disney, Bob Iger, ait laissé entendre que le service de streaming faisait quelque chose pour rendre hommage à Boseman le jour de son anniversaire.

Lorsque les utilisateurs de Disney + cliquent sur Black Panther, le générique d’ouverture qui montre généralement les bandes dessinées emblématiques de Marvel montrent plutôt des illustrations strictement conceptuelles du film et des extraits de Boseman de Black Panther à Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War. Quant à l’allusion qu’Iger a laissée samedi, il a exhorté ses partisans à visiter Black Panther plus tard dans la soirée pour un hommage spécial «à quelqu’un qui était et sera toujours proche et cher à nos cœurs». Marvel a ensuite partagé la nouvelle intro modifiée dimanche, “Vive le roi #WakandaForever.”

Disney a mis à jour l’intro de Marvel Studios pour “ Black Panther ” sur Disney Plus en souvenir de feu Chadwick Boseman. Joyeux anniversaire, roi. pic.twitter.com/2A9sJXLONy – Geeks of Color #BlackLivesMatter (@GeeksOfColor) 29 novembre 2020

Le 28 août, la nouvelle de la mort de Boseman a provoqué une onde de choc à travers Hollywood car personne n’était au courant de ce à quoi il avait affaire à l’intérieur, en dehors d’un cercle très étroit. Boseman a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016, qui est devenu le stade IIII l’année dernière. Il avait gardé cela près du gilet depuis qu’il avait été mis au courant de sa peur de la santé jusqu’à son décès tragique. Il avait continué à travailler tout au long de son diagnostic et avait même fait sortir un film post-mortem sur Netflix, le Black Bottom de Ma Rainey, qu’il venait de terminer avant sa mort.

Beaucoup de ses co-stars de Marvel lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Mark Ruffalo, qui joue Hulk dans le film, l’a qualifié d ‘«immense talent» et de «l’un des plus grands de tous les temps». Captain America lui-même, Chris Evans, a été «absolument dévasté» après avoir appris ce que Boseman avait vécu, «C’est au-delà de la déchirure. Chadwick était spécial. Un véritable original. À la suite de son décès, on a découvert que Boseman avait rendu visite à des enfants qui luttaient contre le cancer tout en souffrant lui-même de la maladie. Boseman est également décédé sans avoir fait de testament avant son décès.