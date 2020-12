T

L’industrie hôtelière a enregistré un nouveau coup dur aujourd’hui alors que d’énormes pans du sud-est étaient plongés dans le rang 3.

La ceinture de banlieue prospère de Londres devrait être soumise aux restrictions les plus sévères à partir de samedi après avoir signalé une flambée des cas de Covid-19.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a annoncé cette décision au parlement jeudi.

Cela a provoqué une consternation immédiate et des réactions négatives de la part des exploitants de pubs, des chefs d’entreprise et des organes représentatifs, quelques jours à peine après la fermeture rapide de Londres en vertu des mesures strictes, ce qui signifie que les pubs et les restaurants ne sont autorisés à ouvrir que pour des plats à emporter.

Il intervient pendant deux des semaines les plus rentables de l’année pour l’hospitalité. Les sites génèrent des revenus sur lesquels beaucoup comptent traditionnellement pour les mener à bien pendant la période maigre de janvier et février.

La patronne de UKHospitality, Kate Nicholls, a déclaré: “Les entreprises auront acheté des actions qui seront désormais gaspillées, et davantage de personnes perdront leur travail à un moment stressant”

Jonathan Neame est directeur général du plus ancien brasseur britannique Shepherd Neame, qui possède et exploite 319 pubs à Londres et dans le sud-est.

Il a déclaré au Standard que la décision du gouvernement «est un échec lamentable de la stratégie et du leadership».

Il a déclaré: «Le gouvernement s’appuie sur des données douteuses, des préjugés et de l’ignorance pour fermer l’un des secteurs les plus importants et les plus prospères du Royaume-Uni, sans compensation adéquate et sans issue claire.»

Le principal organisme commercial, UKHospitality, a averti que cette décision entraînerait un «désespoir supplémentaire» sur les «entreprises déjà en difficulté» et entraînerait de nouvelles pertes d’emplois.

Les derniers chiffres du chômage au Royaume-Uni ont montré qu’environ un tiers de toutes les pertes d’emplois constatées depuis février concernaient le secteur de l’hôtellerie. Sur un total de 819 000 emplois perdus depuis février, 297 000 concernaient le secteur.

Les pubs et les restaurants du sud-est se sont approvisionnés en bière et en repas de Noël en prévision de continuer à se négocier sous les niveaux de niveau 2 – servant de l’alcool avec des repas copieux – pendant la période des fêtes.

Le passage au niveau 3 devrait voir les entreprises tenter désespérément de vendre ou de donner des actions désormais excédentaires, comme cela s’est produit à Londres cette semaine. Les sites devront toujours payer les fournisseurs, et s’ils ne sont pas en mesure, la douleur se répercutera plus loin dans la chaîne d’approvisionnement.

La directrice générale de UK Hospitality, Kate Nicholls, a déclaré: «Les entreprises auront acheté des actions qui seront désormais gaspillées, et davantage de personnes perdront leur travail à un moment stressant.

«Les hôtels sont désormais confrontés à un déluge d’annulations à court préavis en raison du resserrement des restrictions. Ce qui ressemblait déjà à un sombre Noël ressemble maintenant à une annulation totale.

«Plus de soutien financier sera le plus à venir si nous voulons espérer que ces entreprises survivront. Ils ne peuvent échanger leur chemin pour se sortir du danger l’année prochaine que s’ils sont toujours là pour le faire.

Tout le Surrey, à l’exception de Waverley, tout le Buckinghamshire, le Bedfordshire, le Hertfordshire, le Berkshire et une partie du Hampshire sont touchés. Hastings et Rother, qui sont proches de la frontière du Kent, sont également inclus, tout comme Portsmouth, Gosport et Havant.

Les règles de niveau 3 signifient que les pubs, les restaurants et les cafés doivent fermer ainsi que les théâtres, les centres de jeux intérieurs, les casinos, les salles de bingo et les cinémas. Il est également interdit de socialiser dans les jardins privés, tandis que les hôtels et les chambres d’hôtes doivent fermer sauf pour des raisons essentielles.

De fortes augmentations des cas de Covid-19 ont été observées dans les villes de la ceinture de banlieue, notamment Woking, dans le Surrey, qui ont vu les taux passer de 184 cas pour 100000 habitants à la fin de novembre à un sommet de 277,8 cas pour 100000 dans les données officielles les plus récentes.

À Epsom & Ewell, également à Surrey, le taux est passé de 139 à 237; à Surrey Heath, de 121 à 228 et à Spelthorne de 118 à 247.

Cela vient après que Londres ait été plongée dans le Tier 3 cette semaine.

Ian Wright, directeur général de la Food and Drink Federation, a déclaré que l’absence de préavis pour le changement était “choquant et irresponsable” et “affectera toutes les entreprises”.

Les économistes de la ville affirment que les pubs londoniens vont perdre environ 50 millions de livres sterling de ventes en deux semaines de Noël, ce qui aurait autrement été la période la plus rentable de l’année.

La British Beer & Pub Association a déclaré que cette décision coûterait des millions et mettrait en péril 8 000 emplois supplémentaires rien qu’à Londres.