Ce qui semblait être une série de mouvements, presque au niveau du test, pour résoudre la fermeture des chambres pendant la pandémie de coronavirus à chaque fois cela ressemble plus à localiser un tournant sans précédent en matière de distribution audiovisuelle.

Après avoir appris il y a quelques jours que ce qui serait le nouveau film de James Bond – et le dernier avec Daniel Craig dans le rôle de 007 – était à nouveau retardé jusqu’en avril 2021 (près d’un an de retard sur le plan initial), et Quoi Dune, celui qui promettait d’être l’un des blockbusters de Noël qui pourraient sauver le mobilier des salles de cinéma, allait aussi l’année prochaine, Disney a annoncé un changement de cap sans précédent.

Lors de la réorganisation de sa division de divertissement, la société de la souris a annoncé qu’elle mettait le streaming au centre comme méthode de distribution de ses nouveaux produits. En théorie, Disney Plus se trouvait être encadré dans la même chaîne de commande pour Disney que sa zone de distribution et de contenu. En pratique, cela signifie que, désormais, chaque titre sera analysé indépendamment pour voir s’il vaut mieux le lancer sur sa plateforme de streaming ou en salles.. En d’autres termes, traverser les salles ne sera plus l’option par défaut.

La décision a déjà conduit à Âme, Le pari de Pixar cette année, ira directement à Disney Plus, sautant également les salles, bien que contrairement Mulan, -où 22 euros ou 30 dollars ont été facturés en plus de l’abonnement- celui-ci sera inclus sans supplément sur la plateforme.

Le pari semble clair: obtenez les nouveaux de Pixar continue de pousser les abonnements à son modèle de streaming en pleine saison de Noël, coïncidant avec quelques semaines de retard avec d’autres jalons qui peuvent augmenter son nombre d’utilisateurs, comme le lancement de la saison 2 de The Mandalorian ou l’arrivée du service en Amérique latine. En tout, Disney Plus comptait 60 millions d’utilisateurs en septembre dans le monde entier, selon les données de l’entreprise.

Mais comment les premières qui sont allées directement au streaming se sont-elles comportées par rapport à celles qui sont arrivées en salles?

Le streaming signifie moins de partage des revenus

Les chiffres sur la collection des bandes qui ont été diffusées en streaming pendant cette période ne sont pas clairs et, en tout cas, ils ne disposent pas des mêmes éléments de contrôle que le box-office.

Tour du monde des trolls Il a été le premier à emprunter cette voie au début du mois d’avril, alors que l’on parlait encore de la pandémie en termes très relatifs et que l’on avait tendance à penser que – espérons-le – l’été 2020 aurait pu être normal.

DreamWorks et Universal ont distribué ce film, le deuxième de la saga, à travers divers magasins de vidéos virtuelles, des plateformes de streaming et leur propre site Web au prix de départ de 19,99 $, qui est rapidement devenu 5,99 pour l’option de location.

Selon les données de DreamWorks, seulement trois semaines plus tard, son pari lui avait rapporté 100 millions de dollars, un chiffre très rond auquel on ne peut se fier qu’à travers la société de production elle-même.

Trolls World Tour a été lancé en streaming uniquement pour le marché anglo-saxon, puis il a été présenté en première dans les pays où il a pu dans les salles – il est actuellement exposé en Espagne -, ce qui lui a jusqu’à présent rapporté 26 millions de dollars supplémentaires. Pour avoir une idée, La première partie des Trolls publiée en 2016 a rapporté 157 millions de dollars aux États-Unis après cinq mois d’exposition. Il semble donc dans ce cas que, avec un budget de 90 millions, le jeu s’est bien passé pour eux.

Il ne semble pas que le streaming soit actuellement rentable pour les gros blockbusters, même s’il génère des coûts de distribution plus faibles.

Plus complexe est le cas de Disney et Mulán. Ce qui devait être l’un des blockbusters de l’année est allé à Disney Plus avec un prix élevé pour certains, mais cela pourrait être rentable dans le cas de regarder le film en famille. Disney n’a pas donné de données sur le fonctionnement de l’aventure asiatique sur sa plate-forme de streaming, ce qui peut être compris comme le fait que les données n’ont pas été trop flottantes.

Selon le cabinet d’analyse 7Park, quelque 9 millions d’utilisateurs aux États-Unis auraient acheté le film sur Disney Plus, ce qui se traduirait par environ 270 millions de dollars À quoi il faut ajouter les revenus internationaux de la plateforme et les recettes au box-office dans des pays comme la Chine, où elle est allée en salles et a obtenu environ 66 millions de dollars.



Au total, environ 350 millions dans une production qui a coûté au moins, selon Variety, 200 millions plus les dépenses promotionnelles. Il ne semble pas dans ce cas que Disney ait si bien fait, même si cela peut certainement faire en sorte qu’en décembre, lorsque le film sort sur la plateforme, les abonnements augmentent davantage.

Cependant, ces chiffres ont un astérisque important et c’est que les salles n’ont pas été au milieu, à son grand regret. Dans la pratique, les sociétés de production sont passées de 50% des revenus à une somme Ce serait environ 80%. Bref, éliminez les intermédiaires.

La montée en puissance de la transition directe vers le streaming nous a également laissé d’autres titres dont il est difficile de mesurer comment ils ont pu fonctionner. Levrette, produit par Sony mais distribué par Apple TV Plus en raison de la pandémie, a été racheté par la plateforme pour 70 millions d’euros sur un budget de 50, et a permis aux abonnements à sa plateforme de croître de 30% le premier week-end.

Le cas de Enola Holmes ou The Chicago 7 TrialLe premier est un film d’aventure et le second une cassette qui, selon la rumeur, serait un candidat aux Oscars, qui sont tous les deux allés directement sur Netflix malgré leur projet initial d’aller en salles.

Les salles, en danger

Tout cela a, bien sûr, son revers dans les salles de cinéma. Dans l’espoir de retrouver progressivement sa luminosité grâce à la désescalade initiale, de nombreuses salles ont été ouvertes malgré des capacités restreintes. Le premier cheval de bataille à conserver était Tenet, le film de Nolan, qui a réalisé des chiffres notables au box-office international (310 millions de dollars), mais qui a heurté un mur aux États-Unis, où la plupart des salles sont encore fermées et n’a atteint que 50 millions au box-office jusqu’à présent.

Sans “ blockbusters ” en vue, c’est ainsi que le box-office du cinéma s’effondre

Son pouls était perdu dans les circonstances, d’autant plus que Tenet devait être l’une des bombes de l’année, avec un horizon supérieur à 800 millions dans les prévisions données en début d’année.

En conséquence, les théâtres souffrent de la plus grave crise de leur histoire. La preuve en est la mise à pied de 45000 employés de la chaîne internationale CineWorld, que le box-office aux Etats-Unis a à peine atteint 5% l’an dernier, ou que le film le plus rentable d’Espagne, Père il n’y en a pas plus d’un 2 se serait placé en dehors du top-10 si on le compare à la collection 2019, ou que le film le plus rentable au monde de l’année est le film chinois The Eight Hundred.

Avec la pandémie toujours incontrôlée, habituer le public au streaming peut être le dernier clou dans le cercueil de nombreux théâtres. Il y a déjà des rumeurs, même, qu’Amazon pourrait être intéressé par l’achat de théâtres AMC, qui incluent dans des dizaines de pays, dont l’Espagne (Cinesa), qui deviendrait un étrange paradoxe dans lequel les salles se terminent achetés par des entreprises qui possèdent des plateformes de streaming.

