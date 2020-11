UNE

s nous nous préparons à nous diriger vers les profondeurs les plus sombres de l’hiver, beaucoup d’entre nous s’efforceront de mieux prendre soin de nous, avec la saison de la grippe et le temps plus froid – lancer une pandémie mondiale et ce n’est pas surprenant que nous cherchions tous quelque chose à aidez-nous à traverser les prochains mois avec notre système immunitaire toujours intact et nos niveaux de stress à distance.

Le dernier battage médiatique? Champignons. Non, pas ce type, les champignons médicinaux, également connus sous le nom de champignons «fonctionnels», ont un moment – et les goûts de Elle Macpherson et Gwyneth Paltrow les ajoutent à tout, de leurs lattes du matin aux boissons protéinées.

Les champignons fonctionnels font même leur apparition dans la bière artisanale et les sérums pour le visage – alors méritent-ils une place dans votre boîte à outils de bien-être hivernal?

«Les champignons sont utilisés depuis longtemps en Asie pour leur capacité à améliorer la santé, à maintenir la vitalité, à préserver une apparence jeune et à contrer les effets néfastes du stress chronique sur la santé», explique le Dr Andrew Weil, spécialiste en médecine intégrative. «La recherche démontre également qu’une variété de champignons traditionnels possèdent des propriétés antibactériennes, antivirales et immunitaires.»

Tous les champignons sont-ils créés égaux? «Tous les champignons sont bons pour nous et contiennent des niveaux bénéfiques d’antioxydants et d’autres produits chimiques végétaux», affirme Grace Kingswell, une thérapeute nutritionnelle spécialisée en médecine fonctionnelle, «mais ceux que l’on appelle« médicinaux »ont tout simplement des niveaux plus élevés.»

Il vaut toujours la peine de manger une alimentation riche en sacs en papier brun, «même le champignon de bouton blanc commun a des propriétés immunomodulatrices», explique Martin Powell, mycologue et auteur de Medicinal Mushrooms. Alors que le Dr Weil cite les pleurotes, qui contiennent «des composés qui peuvent aider à lutter contre le cholestérol élevé».

En ce qui concerne le type dit «médicinal», certains, comme le shiitake et le maitake, peuvent être trouvés dans les rayons des supermarchés. «Le champignon shiitake est un favori personnel, il semble améliorer l’immunité et peut réduire le risque de plusieurs types de cancer», explique le Dr Weil. «Maitake contient des sucres complexes appelés bêta-glucanes qui ont des effets immunitaires.»

D’autres, comme la crinière de lion, le reishi, le cordyceps et le chaga, se trouvent plus couramment sous forme de supplément, car ils sont considérés comme moins comestibles en raison de leur goût boisé ou amer.

On pense également que cette classe spéciale de champignons a des propriétés «adaptogènes», ainsi que des herbes telles que l’ashwagandha et le ginseng, qui sont censées aider le corps à gérer le stress et à équilibrer les hormones. «Les champignons adaptogènes ont la capacité de moduler les hormones de stress de nos glandes surrénales et de réguler le fonctionnement de notre système immunitaire», déclare Tom Smale, co-fondateur de la marque d’aliments fonctionnels basée à Londres Wunder Workshop.

Champignons à savoir

L’utilisation du reishi a été enregistrée depuis plus de 2000 ans en Chine, disent Patricia Lopez, fondatrice de la London Academy of Healing Nutrition, et Nam Singh-Tao Shi, un praticien de la MTC et nutritionniste basé à San Francisco: «Il contient des composants bioactifs comme ainsi que des propriétés antioxydantes qui renforcent le système immunitaire. Il a également été considéré comme le “champignon de l’immortalité” car on pense qu’il améliore la longévité. “

«Le Reishi aide également à réguler les habitudes de sommeil et à atteindre l’homéostasie – l’équilibre – dans notre système et est un complément quotidien idéal toute l’année», propose Smale.

«Le chaga est connu comme le« roi des champignons »et est très riche en antioxydants», poursuit Smale. «Il contient également des polysaccharides riches en bêta-glucane qui lui confèrent de puissantes propriétés de soutien immunitaire.»

Cordyceps est considéré comme un tonique pour les reins et les poumons en médecine traditionnelle chinoise (MTC), explique Lopez, «il est surtout connu pour soutenir l’amélioration de l’endurance et des études ont confirmé sa capacité à soutenir les performances sportives.

Smale est d’accord, suggérant d’ajouter une cuillère à café au café 30 minutes avant l’exercice pour aider votre corps à gérer le stress de l’entraînement. «Il a été prouvé que Cordyceps augmente la capacité aérobie et la fonction respiratoire et aide à la circulation de l’oxygène dans le cerveau», dit-il.

La crinière de lion est généralement prise pour soutenir les nerfs et la fonction cérébrale, dit Powell, elle peut aider à promouvoir la concentration et l’énergie.

Élixirs de guérison (et de réchauffement)

Alors, comment profiter au mieux de tous ces avantages? Lors de l’achat de suppléments, recherchez des sources de champignons biologiques et sauvages, conseille Lopez, qui suggère de les ajouter à des élixirs chauds, tels que des ragoûts, des sautés ou du porridge, pour favoriser une meilleure digestion.

Les types bien-être ajoutent de plus en plus de champignons à leurs cafés du matin. Le chaga supérieur de l’atelier de Wunder (25 £) est récolté de manière durable dans la nature sur les bouleaux des montagnes du Grand Khingan dans le nord-est de la Chine et extrait deux fois, un processus qui élimine les protéines fibreuses du champignon pour donner un meilleur accès aux nutriments. «C’est le substitut de café parfait en termes de saveur ou vous pouvez l’ajouter à votre café pour une absorption plus rapide. Mélangez-le également avec de l’eau chaude et un peu de lait, et ce n’est pas trop différent de votre tasse de thé ordinaire », dit Smale.

Glow Bar vend maintenant une variété de poudres de beaucoup d’espace, y compris l’alternative au café chaga-ccino (30 £, glowbar.co.uk), qui mélange du chaga sauvage et du cacao brut, pour un moka avec une différence. La marque vous conseille de consulter un médecin avant d’utiliser ses produits si vous prenez des médicaments ou suivez un traitement médical.

De bas en haut

Réduire l’alcool? Fungtn, une nouvelle marque de bière artisanale sans alcool née du premier verrouillage, a lancé la première gamme britannique de lagers et IPA à 0,5% ABV brassées avec des champignons fonctionnels, y compris la crinière de lion, le reishi et le chaga (18 £ / caisse de six, fungtn.com). La marque dit qu’elle exploite la «nouvelle vague de buveurs conscients» – et l’ajout de myco adaptogènes améliore apparemment la profondeur, le corps et la sensation en bouche de la bière sans avoir besoin d’additifs couramment utilisés dans les bières sans alcool.

Soins de la peau super chargés

Les amateurs de beauté se lancent également dans l’action des champignons. Le Dr Weil s’est associé à Origins pour créer la gamme Mega-Mushroom Relief & Resilience désormais la plus vendue de la marque, qui comprend des produits conçus pour nourrir la barrière naturelle de la peau et apaiser la peau enflammée – une bouteille de la lotion de traitement apaisante (32 £, origins.co .uk) est vendu toutes les huit secondes. «Des études sur plusieurs espèces de champignons uniques montrent des effets anti-inflammatoires prometteurs, et l’utilisation topique de champignons anti-inflammatoires peut aider à protéger la peau contre les dommages causés par les facteurs de stress environnementaux», explique le Dr Weil.

Pendant ce temps, le champignon des neiges, également connu sous le nom de tremella fuciformis, est un autre ingrédient actif dérivé de champignon qui fait son chemin sur votre plateau. Il agit de la même manière que l’acide hyaluronique pour étancher la peau desséchée, retenir l’hydratation et favoriser un vieillissement en bonne santé. Essayez le sérum à l’eau aux champignons des neiges de Volition (52 £, cultbeauty.co.uk) ou l’hydratant aux champignons des neiges à la gelée de The Inkey List (9,99 £, boots.co.uk).

Il est temps de recharger votre bien-être hivernal? Tout vaut le coup pour le moment.