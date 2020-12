Changement de look radical! Natalia Téllez aux cheveux très courts | Instagram

Le beau conducteur Natalia Tellez Il a réussi à impressionner ses millions de followers en montrant son nouveau changement de look, spécial pour clôturer cette folle année, car ce sera mieux qu’un nouveau départ et un look beaucoup plus frais.

Il n’y a aucun doute qu’il n’y a rien de mieux que de clôturer 2020 qu’avec un changement radical de look et Natalia Téllez est la première à porter l’une des tendances des coupes qui dominera l’année prochaine 2021.

C’est le “Millennial Pixie”, puisque l’année prochaine les cheveux extra longs entreront dans l’histoire et le lutin sera le top en termes de tendances capillaires que nous entendons.

Il y a deux jours, la célèbre conductrice a surpris ses millions d’adeptes avec ce changement radical de look, passant d’un bob à cette coupe dont la clé est qu’elle porte une frange particulière, soit fine ou plus longue que son dos. .

En fait, c’est le différenciateur du lutin ordinaire, car il vous permet de le peigner de différentes manières et la meilleure chose est que nous vous disons simplement comment le faire dans cette note.

Hier, il a partagé une publication où il a l’air vraiment phénoménal et d’un autre monde, car pour continuer à montrer son grand changement pour recevoir la nouvelle année, il utilise une longue robe blanche, assez extravagante, un maquillage très dans son style et sa parure une boucle d’oreille très frappante.

Désolée, j’étais déjà excitée @almusdelatorre », a écrit Natalia dans le post.

Et c’est soit un dos plein de laque, très style Scarlett Johansson, pour lui donner cet air androgyne, soit avec un Regardez plus délibérée.

Comme prévu, Natalia a été remplie de compliments de la part de ses fans qui ont répété à quel point elle était incroyable et belle avec son nouveau look, qu’elle combinait parfaitement avec un contour graphique.

Il est à noter qu’en plus de NataliaUne autre célébrité qui a également osé porter cette tendance est la belle actrice Esmeralda Pimentel, qui a malheureusement reçu de très mauvais commentaires pour le changement radical.

Esmeralda Pimentel a fait face aux mauvais commentaires sur ses cheveux courts, car comme nous l’avons mentionné il y a quelques jours, l’actrice a changé de look en raison d’une décision personnelle et aussi professionnelle, laissant ses cheveux longs derrière pour un style de lutin, qui bien que cela puisse donner une apparence Tant d’androgyne ne doit pas être remplie de tant de critiques et de mauvais commentaires sur son apparence.

En fait, c’est lors d’une interview avec Javier Poza, où Esmeralda Pimentel a été critiquée pour ses cheveux courts.

Vous ne savez pas combien de commentaires offensants et violents j’ai reçus depuis que j’ai posté la première photo aux cheveux courts, spécifiquement d’hommes. Mes messages directs sur Instagram sont criblés de commentaires négatifs: «Comme c’est moche!

Cliquez ici pour voir le nouveau relooking d’Esmeralda Pimentel.

C’est ainsi que l’actrice a également assuré qu’il est très bon d’avoir des opinions contradictoires, aussi que certains n’aiment pas ça, mais à partir de là, jouer avec sa personne de manière offensante, c’est répréhensible.

Mais pas seulement ça, mais aussi en me souhaitant de mauvaises choses et je dis: avons-nous vraiment atteint ce niveau? ‘…’ Je comprends que partager quelque chose est rendu public et bien sûr il y aura des points de vue et des opinions et c’est bien”.

Et c’est que culturellement il y a la croyance que les femmes sont «plus féminines» ou «plus belles» quand elles portent les cheveux longs, ce qui ne fait qu’exposer le machisme intériorisé des gens, cependant, il semble que l’année prochaine sera pleine d’hommes probablement insatisfaits, mais de femmes se sentant de plus en plus libres.

