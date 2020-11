Le chanteur masqué a dévoilé quelques changements majeurs pour les dernières semaines de la saison 4 avant la finale en décembre, dont un épisode spécial où l’identité de trois chanteurs sera révélée. L’émission mettra également en vedette un groupe de nouveaux panélistes invités de célébrités rejoignant Robin Thicke, Jenny McCarthy Wahlberg, Ken Jeong et Nicole Scherzinger. La série est animée par Nick Cannon et diffusée les mercredis à 20 h HE sur Fox.

Les panélistes invités pour le reste de la saison comprennent Niecy Nash (11 novembre), Cheryl Hines (18 novembre), Jay Pharoah (26 novembre) et Craig Robinson (2 décembre), rapporte Variety. L’épisode mettant en vedette Pharoah sera diffusé le soir de Thanksgiving en tant qu’épisode spécial du jeudi soir. C’est la deuxième fois de Pharoah en tant que panéliste invité. Hines est un panéliste sur I Can See Your Voice de Fox, qui présente également Jeong. Robinson, qui a joué dans The Office, accueillera le spin-off The Masked Dancer, qui fera ses débuts en décembre. L’épisode de Robinson verra également trois chanteurs éliminés avant la finale.

Cette saison, les fans ont vu Busta Rhymes (Dragon), Mickey Rourke (Gremlin), Brian Austin Green (Giraffe), Mark Sanchez (Baby Alien), Wendy Williams (Lips) et Bob Saget (Squiggly Monster) tous éliminés. Les personnages masqués restants sont Popcorn, Snow Owls, Sun, Crocodile, Seahorse, Serpent, Whatchamacallit, Brocoli, Jellyfish et Mushroom. Les panélistes se disputent également le trophée «Golden Ear», qui repose sur les premières impressions qu’ils donnent chacun de l’artiste. McCarthy Wahlberg est en tête pour le trophée avec trois points.

Avant le début de la saison, les producteurs de The Masked Singer ont fourni des succès à l’ensemble du casting. Ils ont une valeur nette combinée de 398 millions de dollars, ont vendu plus de 281 millions d’albums dans le monde, ont joué dans plus de 5 120 épisodes de télévision et 204 films. Ils ont joué au Super Bowls, ont quatre étoiles au Hollywood Walk of Fame, ont remporté 46 Grammys combinés et détiennent trois records du monde. Une célébrité est nominée aux Oscars tandis qu’une autre est médaillée olympique. Une célébrité a figuré sur la liste des 100 personnes les plus influentes du Time Magazine. Dans l’épisode de cette semaine, Sun, Snow Owls et Popcorn jouent pour une machine à sous dans le Super Six.

The Masked Dancer est le premier spin-off de Masked Singer de Fox et mettra en vedette des célébrités dansant au lieu de chanter en portant des costumes complexes. Le panel de l’émission comprendra Jeong, Green, Paula Abdul et Ashley Tisdale. Les concurrents totalisent «38 millions d’albums vendus dans le monde, 20 victoires aux Emmy Awards, 20 nominations aux Grammy Awards, 10 titres de danse mondiale, cinq titres d’auteurs les plus vendus au New York Times, quatre médailles d’or olympiques et trois apparitions à Broadway», selon à Fox.