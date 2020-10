Channing Tatum et Jessie J ont, une fois de plus, appelé à quitter. Selon E! News, Jessie s’est récemment rendue sur Instagram et a noté qu’elle vit actuellement la vie de «célibataire». Le couple a été lié pour la dernière fois en avril 2020. Bien que, au cours des derniers mois, il y ait eu des rumeurs selon lesquelles ils se seraient séparés.

La chanteuse de “Bang Bang” a posté une vidéo d’elle-même en train de twerk sur Instagram mercredi. Elle a sous-titré la vidéo avec, en partie, “La vie de célibataire dans une pandémie est [crystal ball emoji]. “Le message de Jessie confirme qu’elle et Tatum ne sont plus un élément. Une source a déclaré à E! News que Jessie et Tatum se sont séparés” il y a des mois “. La relation entre le chanteur et l’acteur a été rétablie depuis leur premier lien ensemble en octobre 2018. Comme indiqué précédemment, ils ont été liés ensemble en avril, à l’époque du 40e anniversaire de Tatum. À l’époque, Jessie a écrit sur Instagram: «Joyeux 40e anniversaire à cet homme spécial ici. Vous êtes vraiment unique en son genre. Je suis tellement reconnaissant que vous soyez né, et encore plus reconnaissant que nous nous soyons rencontrés. »Ce même mois, les deux ont été vus rouler ensemble sur une moto, confirmant essentiellement qu’ils étaient à nouveau un objet.

Cependant, il semble que leurs retrouvailles aient été de courte durée, car Jessie elle-même a confirmé qu’elle était célibataire pour le moment. Alors que le couple se serait retrouvé en avril, au début du mois, il a été rapporté que le couple avait appelé à démissionner après s’être réuni plus tôt dans l’année. “C’était une rupture à l’amiable”, a déclaré une source à E! Nouvelles de la scission. “Ils avaient essayé de faire en sorte que cela fonctionne mais se sont rendu compte qu’ils étaient mieux en tant qu’amis.” Tatum et Jessie auraient donné un autre essai à leur relation début 2020. En janvier, près de deux mois après leur séparation après un an de fréquentation, ils ont ravivé leur romance. Les deux ont même officialisé leur relation sur Instagram lorsque Tatum a posté une photo de lui-même et de Jessie partageant un doux moment alors qu’ils enfilaient des chapeaux de licorne gonflables.

Tatum et Jessie se sont séparés à la fin de 2019 après environ un an de rencontres. Une source a déclaré à Us Weekly en décembre que la paire s’était séparée “il y a environ un mois”. Mais, il semblait que leur rupture était amicale. L’initié a ajouté à l’époque: “Ils sont toujours très proches et toujours de bons amis.”