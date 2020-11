S

l’auteur-compositeur-interprète Celeste est devenu le premier artiste chargé d’écrire et d’enregistrer une piste originale pour une publicité de Noël de John Lewis.

Les années précédentes ont vu de grands noms reprendre des chansons bien-aimées, bien qu’en 2018, Sir Elton John ait joué son propre morceau Your Song.

Ici, nous regardons les meilleures chansons de reprise festives de John Lewis:

Ellie Goulding reprend Your Song de Sir Elton John (2010)

La voix distinctive de Goulding et l’arrangement minimaliste du morceau ont fait de cette reprise de la ballade bien-aimée de Sir Elton et Bernie Taupin un succès instantané.

Huit ans plus tard, en 2018, Sir Elton lui-même est apparu dans la publicité de Noël du détaillant, intitulée The Boy And The Piano, qui offrait une rétrospective sur le thème des fêtes de la carrière du musicien.

John Lewis annonce de Noël 2018

Lily Allen reprend Somewhere Only We Know de Keane (2013)

La version émotive du hit-maker du groupe de rock Keane en 2003 est passée directement au numéro un dès sa sortie, la deuxième chanson publicitaire de John Lewis à l’avoir fait.

Cependant, son succès a été éclipsé par les commentaires qu’Allen a ensuite faits dans une interview avec Vulture.

Elle a affirmé qu’elle avait été «intimidée» pour enregistrer la chanson par son label et qu’elle n’avait reçu aucun gain monétaire du single.

La campagne 2013 a présenté un éventail d’animaux des bois dans un décor classique de style Disney.

Tom Odell reprend le Real Love des Beatles (2014)

Fraîchement sorti en tête des charts avec son premier album Long Way Down, l’auteur-compositeur-interprète du West Sussex a remporté un autre succès dans les charts avec sa reprise de la chanson des Beatles.

L’un des morceaux les moins connus des Fab Four, sa version de Real Love a atteint la septième place du classement des singles britanniques.

Sa voix graveleuse accompagnait l’histoire de Monty, l’ami imaginaire créé par un garçon dont le jouet préféré est un pingouin en peluche.

Couvre-coude Golden Slumbers des Beatles (2017)

L’offre mélancolique du groupe mancunien accompagnait l’histoire d’une amitié entre un garçon de sept ans et son monstre imaginaire sous le lit, Moz.

Moz finit par se rendre compte que leurs nuits tardives doivent se terminer quand il voit le bilan qu’ils font subir à Joe. Joe se réveille le matin de Noël pour trouver un cadeau maladroitement enveloppé d’une veilleuse sous l’arbre.