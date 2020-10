Chantal Andere parle du sort de l’actrice Adela Noriega | Instagram

La célèbre actrice et chanteuse mexicaine Chantal Andere Il a avoué la dernière rencontre qu’il a eue avec l’actrice controversée Adela Noriega et aussi je parle aussi de ce qu’il lui a parlé lors de leurs retrouvailles.

C’est lors d’une récente interview que Chantal Andere a révélé la dernière rencontre qu’elle a eue avec l’actrice Adela Noriega, qui est restée sous les projecteurs depuis plusieurs années.

Et l’actrice a parlé du dernier projet sur lequel elle a travaillé avec son amie et de l’excellente relation qu’ils entretiennent depuis longtemps.

Chantal Andere Lors d’un entretien avec l’émission “El break de las 7”, du réseau Univisión, elle a été interrogée par l’animatrice Alejandra Espinoza, sur la relation qu’elle entretient avec l’actrice Adela Noriega, et sur ce qui a été de sa vie depuis sa dernière apparition sur le petit écran.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Andere a travaillé sur le feuilleton “Amor Real” en 2003, où il partageait les crédits avec son collègue Adela Noriega, un moment dont il se souvient avec tendresse, car il a assuré que c’était une période incroyable et que le projet était quelque chose qu’il adorait de tout son cœur.

La fille de la première actrice Jaqueline Andere, a assuré que c’était il y a environ trois ou quatre ans qu’elle avait eu les dernières retrouvailles avec Noriega, donc malheureusement, elle est l’une des rares personnes avec lesquelles l’actrice a maintenu des contacts au cours de cette période.

C’était il y a longtemps, elle me cherchait il y a 3 ou 4 ans pour me demander le numéro de téléphone de quelqu’un d’autre et c’était la seule chose dont on parlait, comment vas-tu? Elle a toujours été très hermétique », explique Chantal Andere.

Chantal a assuré à l’émission que Adela Il avait l’habitude de quitter Mexico à chaque fois qu’une telenovela se terminait, et à partir de là, tout le monde l’a perdu de vue.

Puis j’ai fait un autre deuxième roman, qui était Real Love, qui était un roman d’époque qui était incroyable, ce roman que j’adorais de tout mon cœur, et là nous nous sommes retrouvés et tout le roman a duré, nous étions “ confus ” comme si nous bougions », Détaille Chantal Andere.

C’est ainsi qu’il a également révélé que pendant les enregistrements de “Amor Real”, ils avaient l’habitude de parler et d’aller dîner, puis ils enregistraient ensemble et leur mère leur faisait une fête à la maison.

Elle a toujours été une femme qui, bien qu’elle soit très aimante quand elle était avec quelqu’un qu’elle aimait, était très réservée sur ses affaires », a conclu l’actrice.

Jacqueline Chantal Fernández Andere a fait ses débuts en tant qu’actrice alors qu’elle n’avait que 16 ans dans la telenovela jeunesse “Sweet challenge”, jouant le rival du protagoniste, joué par Adela Noriega.

En 1990, il enregistre “Un visage dans mon passé” et l’année suivante, il est co-vedette de la telenovela Madres egoístas de Juan Osorio.

Plus tard la même année, Chantal débute sa carrière de chanteuse avec l’album “Regresa”, dont sortent entre autres des chansons telles que “Regresa”, “Tu piel”, “Una de dos”, “Virginia” et “Musculo”. étant “Regresa”, “Muscle” et “Virginia” le plus remarquable de son premier album.

Tandis que Adela Amalia Noriega Méndez a été découverte à l’âge de douze ans par un dépisteur de talents alors qu’elle était dans un centre commercial avec sa mère et peu de temps après, elle a commencé à apparaître dans des publicités télévisées et des vidéoclips, et a également participé aux vidéos de Lucía Méndez et Luis Miguel.

Elle a fait ses débuts à la télévision en tant que membre du célèbre programme de comédie, “¡¡Cachún cachún ra ra !!”, en 1984 et ses premières apparitions dans des feuilletons étaient respectivement dans “Principessa” et “Juana Iris”, et dans les deux elle a joué les méchants juvéniles.

En 1985, elle reçoit un prix important du journal Heraldo, car elle est nommée débutante de l’année et cette même année, elle participe également au film “Un Saturday Mas”, aux côtés de Pedro Fernández.

