L’actrice et chanteuse Chantal Andere a rapporté ce matin qu’elle était positive pour le COVID-19, une maladie qu’elle aurait contractée lors de sa participation à l’émission de télé-réalité Univisión, Tu cara me suena, où trois autres cas ont également été enregistrés, parmi lesquels se démarque celle de l’interprète mexicaine, Sandra Echeverría.

L’actrice de 48 ans a publié la nouvelle via ses réseaux sociaux, où elle a mentionné qu’elle n’avait eu aucun symptôme autre qu’une toux presque imperceptible, mais qu’elle devait se reposer pour éviter toute éventualité.

«Malheureusement aujourd’hui, je dois partager avec vous que j’ai été testé positif au COVID, comme plusieurs de mes collègues (cela me semble sur votre visage) malheureusement. Je me sens très bien, mes symptômes ont été nuls, seulement une toux presque imperceptible, heureusement », a-t-il commenté dans une vidéo publiée il y a quelques heures sur son réseau social.

«Je demande à Dieu et à la Vierge de Guadalupe de continuer ainsi et que cette aventure avec cette créature, comme je le dis, soit la plus gentille et la plus généreuse avec moi», a-t-il ajouté d’une voix brisée dans son message sur son état de santé.

La fille de Jacqueline Andere a assuré qu’elle rendrait compte de l’évolution de sa maladie via les réseaux sociaux et a remercié la production du programme pour le soutien qu’elle lui a offert.

«Je demande vos prières et vos bonnes vibrations. Je serai en contact avec vous, ne vous inquiétez pas. Tout d’abord, mon Dieu, tout va bien se passer », a-t-il déclaré dans le court clip qu’il a partagé sur son compte Instagram.

“Je tiens à remercier Univisión et la production de Ton visage me semble pour tant d’amour et d’affection pour moi”, a-t-il conclu.

Chantal en a également profité pour écrire un message pour rassurer ses plus de 509 000 followers: «Je vous envoie des bisous et plein de câlins !! Dieu d’abord, tout ira bien. Nous resterons en contact et n’oublierons pas de m’envoyer de bonnes vibrations et de l’amour à distance. Je les aime beaucoup!”.

Certaines personnalités ont apporté leur soutien et leurs conseils à Chantal Andere, parmi lesquelles se sont distinguées Paulina Rubio, Arleth Terán, Lucero et Odalis Ramírez.