Cette année ça continue de nous surprendre et maintenant c’était dans le monde de la musique avec la collaboration de Maluma près de Le weekend pour créer le remix de “Hawaii”, dans lequel le chanteur canadien a chanté pour la première fois en espagnol, Une folie complète!

Après avoir rendu fous des millions de personnes sur les réseaux avec une publication sur Instagram pour un possible collaboration, Maluma et The Weeknd ont révélé en quoi consistait ce nouveau projet sur lequel ils travaillaient, à savoir que les artistes ont sorti un remix de la chanson à succès “Hawaii”.

La publication sur les réseaux sociaux a été réalisée par les deux chanteurs sur leurs comptes Instagram respectifs et la photographie a généré toutes sortes de réactions et de commentaires.

Comme prévu, en quelques minutes, c’est devenu une tendance sur les réseaux sociaux et le monde entier a commencé à parler des deux artistes.

Et bien qu’à ce moment-là aucun des chanteurs n’ait révélé les détails de la réunion, la rumeur disait que la collaboration était pour la chanson Hawaii et dit et fait.

Il est à noter que cette théorie est née du fait que dans le générique du morceau colombien, sorti en juillet dernier, depuis le nom de Le weekend dans la section “artiste” attribuée par YouTube.

Lors de ce remix, le chanteur canadien The Weeknd peut même être entendu chanter quelques lignes en espagnol après avoir ouvert le remix en chantant dans sa langue maternelle.

J’ai toujours admiré The Weeknd, donc c’est comme un rêve devenu réalité d’avoir collaboré avec lui sur «Hawaii remix», a déclaré Maluma lors de l’annonce de la collaboration.

Le chanteur de tubes comme “Can’t Feel My Face”, “I Feel It Coming” et plus récemment “Blinding Lights”, a fusionné son style sans signe de coutures avec celui de Maluma et la chanson coule tandis que les deux artistes conservent leur identité musicale. intact.

Depuis son lancement à Hawaï, la chanson est devenue l’une des plus virales du moment, atteignant les premières cases de listes telles que Billboard et devenant également la troisième chanson la plus écoutée sur Spotify dans le monde.

Jusqu’à présent, Hawaï a déjà plus de 400 millions de vues sur la plate-forme YouTube et aussi, les rumeurs qui ont été déclenchées après le scandale qui a impliqué Neymar et son ex-petite amie, ont réussi à faire parler encore plus de cette question même dans le monde. du football.

La chanson est sortie hier et est toujours numéro un dans les tendances de la plate-forme YouTube et a eu des réactions sans fin de la part des internautes et bien que la chanson ait beaucoup donné à parler, tout semble indiquer que les gens ne sont pas entièrement satisfaits de la chanson.

Même une utilisatrice de Twitter a partagé un message dans lequel elle a écrit “Moi écoutant le remix d’Hawaï avec The Weekend” accompagné d’une photo d’un enfant mal à l’aise.

Alors qu’un autre utilisateur a également critiqué cette nouvelle collaboration, affirmant qu’elle affirmait qu’Hawaï était la chanson la plus laide de 2020 et que maintenant cette “abomination” est sortie.

Cependant, de la même manière, il y a des gens qui se sont abandonnés à ce remix entre l’artiste colombien et canadien.

Merde à tous ceux qui n’aimaient pas le remix d’Hawaï, je l’ai adoré », a déclaré un autre utilisateur sur Twitter.

Il est à noter que, comme pour la vidéo originale “Hawaii”, le remix a été réalisé par le célèbre réalisateur dominicain Jessy Terrero, de Cinema Giants.

Il ne fait aucun doute que l’incroyable voix de The Weeknd en espagnol et en anglais, ainsi que le talent et le rythme de Maluma cela nous rend fous.

