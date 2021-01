N

Le club de la Ligue nationale, Concord Rangers, a déclaré qu’il n’accomplirait plus de matches jusqu’à ce que la ligue fournisse de plus amples informations sur le soutien financier et les tests des joueurs.

Concord, qui est quatrième à partir du bas de la Ligue nationale sud, devrait accueillir Havant et Waterlooville samedi.

Dans un tweet, le club de Canvey Island a révélé que le président Ant Smith avait envoyé un ultimatum à la Ligue nationale à la suite d’une série de conférences téléphoniques entre le conseil d’administration de la ligue et les 67 clubs mercredi.

Smith a écrit: “Suite à la réflexion sur la réunion d’hier, notre club ne participera plus à d’autres rencontres au sein de la National League South tant que nous n’aurons pas d’informations plus claires sur: le soutien financier pour les tests réguliers des joueurs et du personnel (nous sommes les seuls” élite “ne fait pas cela) [and ;] Soutien financier tel que discuté lors de la réunion d’hier “.

Lors des réunions virtuelles de mercredi, la Ligue nationale a informé les clubs que les prêts seraient la seule forme de gouvernance du financement disponible pour poursuivre la campagne.

Mark Ives, directeur général par intérim de la ligue, a présenté aux clubs trois options et a demandé leur choix préféré d’ici la fin de mercredi.

Les choix qui s’offrent aux clubs sont de demander des prêts individuels via Sport England; partager un prêt central payé et distribué par la Ligue; ou suspendre la campagne.

Concord s’était déjà prononcé en faveur de la suspension de la campagne, Smith affirmant que le club n’avait «jamais emprunté un sou et… ne chercherait certainement pas à commencer maintenant».

Le conseil d’administration de la Ligue nationale devrait se réunir à nouveau jeudi pour discuter des commentaires, avant de poursuivre les discussions avec les clubs avant la fin de la semaine.

Tous les matches de samedi devaient se dérouler comme prévu, mais la décision de Concord soulève la possibilité que d’autres équipes refusent de jouer.

Le président de Concord, Smith, a écrit sur Twitter: «Parfois, vous devez prendre des décisions très difficiles.

«En tant que club, nous pensons à 100% que c’est le bon pour le moment jusqu’à ce que de plus amples informations soient communiquées.

“Pour être clair, notre auto-suspension est basée sur le fait d’essayer toujours d’obtenir un financement sur la base d’une subvention pour tester les joueurs et terminer la saison @ConcordRangers #GrantsnotLoans @DCMS @OliverDowden”.

Les clubs ont reçu 10 millions de livres sterling de subventions gouvernementales pour commencer la campagne, mais ce financement est maintenant épuisé, la seule option sur la table étant de 11 millions de livres sterling de prêts du ministère de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS), qui seraient remboursables. à 2 pour cent sur 10 ans.

De nombreux clubs se sentent trahis après avoir été assurés soit du financement, soit du retour des supporters lorsqu’ils ont accepté de reprendre la saison à huis clos en septembre. Le DCMS a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais promis de nouvelles subventions.

Un certain nombre d’autres clubs ont déjà rendu leur position publique, avec Slough Town et Tonbridge Angels parmi ceux qui sont en faveur d’une suspension.

Gloucester City a déclaré que la ligue «doit être menée à terme», tandis que certains clubs favorisent la deuxième option, qui verrait la Ligue nationale distribuer des prêts aux clubs, mais sans paiements centraux futurs.