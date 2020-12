L’ancienne star de Dog the Bounty Hunter Lyssa Chapman, surnommée “Baby Lyssa” dans l’émission, vivrait peut-être à Hawaï, mais elle était emmitouflée pour l’hiver dans l’un de ses derniers messages Instagram. Elle a partagé une nouvelle photo d’elle-même portant un pull de sa collection Baby by Lyssa Chapman. Alors que Chapman est occupée par son entreprise, elle travaille également sur un autre projet important, aidant à réunir les victimes de la traite des êtres humains avec leurs familles.

Mercredi, Chapman a montré le chandail Teddy, qu’elle vend 38 $ sur son site Web, BabyLyssa.com. “Tellement heureuse pour les nuits fraîches à nouveau. Blottie dans mon” Teddy Sweater “avec une tasse de thé”, a-t-elle écrit dans le commentaire. Une personne a demandé à Chapman s’il faisait assez froid à Hawaï pour qu’elle porte le pull. «Il était 71 ans ce matin. J’étais glaciale», a-t-elle plaisanté.

D’autres fans ont adoré le look. “Ma femme en a un dans toutes les couleurs et les adore !! J’adore tes vêtements”, a écrit un fan. “J’adore ce pull”, a simplement écrit un autre. “J’adore ce sweat à capuche bien qu’il soit confortable”, a ajouté un autre.

La publication sur le pull de Chapman intervient quelques semaines après qu’elle et la co-star de Dog’s Most Wanted, Rainy Robinson, ont déclaré au Sun qu’ils concentraient leur énergie supplémentaire sur l’aide aux victimes de la traite des êtres humains. Les deux ont décidé d’utiliser leurs compétences de suivi d’une manière différente. «Nous avons commencé à discuter des cas de personnes disparues et nous avons réalisé qu’il y avait un besoin énorme en ce moment», a-t-elle déclaré au site. . “

La star de la télé-réalité a déclaré qu’ils étaient tous les deux «très passionnés» et n’avaient pas choisi la cause. «C’est nous choisir», expliqua-t-elle. “Les gens viennent à nous à un rythme alarmant où nous devons faire quelque chose, je ne peux plus ignorer ces bébés dans ma boîte de réception.” Robinson a également noté que les gens les contactaient quotidiennement et qu’ils ne pouvaient plus ignorer les messages.

Le 18 novembre, Chapman a donné aux fans un aperçu de son travail et les a exhortés à en savoir plus sur Lost Never Forgotten, une organisation dédiée à cette cause. «J’entends les histoires de survivants, crues et inédites. La joie et la liberté dont ils ont tant rêvé est maintenant une réalité. C’est le début de mon voyage, de ma vocation», a-t-elle écrit. “Enfin, je peux trouver la rédemption dans ce monde, faire du bien que personne ne peut me refuser. En utilisant toutes mes compétences pour aider #SaveOurChildren et essayer de donner des réponses aux familles.”