Le spectacle de Chappelle a été ajouté à Netflix dimanche, permettant aux fans de regarder en masse l’une des séries comiques les plus appréciées de tous les temps. La série de sketchs humoristiques de Dave Chappelle s’est déroulée de 2003 à 2006 sur Comedy Central et est maintenant disponible sur trois plates-formes de streaming différentes – Netflix, CBS All Access et HBO Max. Cette annonce est parfaitement chronométrée, puisque Chappelle lui-même devrait animer Saturday Night Live le week-end prochain.

Chappelle’s Show est un spectacle de variétés emblématique composé de croquis et de routines de stand-up de l’esprit de la bande dessinée bien-aimée. Ce n’est pas seulement un classique culte, mais un tournant dans la carrière de Chappelle, puisque le comédien a laissé la série au sommet de son succès. Chappelle a pris congé du divertissement en général à ce moment-là, mais il a récemment vu une augmentation de la popularité en revenant avec plusieurs offres spéciales sur Netflix. Maintenant, les fans qui l’ont trouvé là-bas peuvent voir la base de son statut légendaire.

Annulez vos plans aujourd’hui, car Chappelle’s Show est maintenant en streaming. S’ils demandent pourquoi: pic.twitter.com/jwC533WFk3 – Netflix est une blague (@NetflixIsAJoke) 1 novembre 2020

Même la sortie de la vidéo à domicile de Chappelle’s Show a parfois été controversée. Chappelle s’est éloignée de l’émission avec peu d’avertissement en 2006, au milieu de la production de la saison 3. Avant longtemps, des rediffusions ont été diffusées en syndication sur divers réseaux. C’était inhabituel pour une émission avec si peu d’épisodes. Pendant ce temps, dans une interview avec CNN à l’époque, Chappelle a exprimé son dédain à l’idée que Comedy Central diffuse son matériel inachevé, ce qu’ils ont finalement fait.

La saison incomplète est sortie sur DVD sous le nom de Chappelle’s Show: The Lost Episodes, et Chappelle était en colère. Il a dit à Oprah Winfrey qu’il avait l’intention de donner la moitié de l’argent des ventes de DVD à une association caritative. Il est resté insaisissable, mais a fait quelques apparitions spontanées dans des salles de stand-up à cette époque.

Chappelle a recommencé à travailler à temps plein en tant que comédien en 2015, et il ne lui a pas fallu longtemps pour atteindre de nouveaux sommets. En novembre 2016, Netflix a annoncé un accord massif avec Chappelle pour produire plusieurs nouveaux spéciaux stand-up. Cela a commencé avec Deep in the Heart of Texas et The Age of Spin en mars 2017, puis Equanimity en septembre. Depuis que l’affaire s’est bien déroulée, Chappelle a continué avec The Bird Revelation et Sticks & Stones en décembre.

Chappelle a depuis réalisé deux autres offres spéciales avec Netflix, ainsi que d’autres contenus. Cependant, ces nouvelles versions ont sans doute suscité encore plus de controverses que ses travaux précédents, touchant des sujets sociaux et politiques qui ont tendance à rendre de nombreux téléspectateurs furieux. En particulier, les blagues de Chappelle sur la communauté transgenre au cours des quatre dernières années ont été fortement critiquées.

Chappelle’s Show est maintenant en streaming sur Netflix, avec ses cinq plus récentes émissions spéciales. Chappelle’s Show est également disponible sur HBO Max CBS All Access.