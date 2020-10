Entrant maintenant à la mi-octobre, Netflix ne ralentit pas avec les nouvelles versions. Cette semaine, le géant du streaming lancera un total de 22 nouveaux titres, tous devant être ajoutés à la bibliothèque de streaming entre le lundi 12 octobre et le vendredi 16 octobre. Les nouvelles versions incluent 14 séries originales de Netflix, des films, et des promotions, y compris la troisième et dernière saison de Kipo et The Age of Wonderbeasts.

Bien sûr, quelques-uns des ajouts de cette semaine sont les derniers à être ajoutés à la gamme de streaming “Netflix & Chills” de Netflix, une liste de titres parfaits pour amener chaque abonné dans l’esprit d’Halloween. Les ajouts fantasmagoriques ont débuté à la fin du mois de septembre et incluent les ajouts récents de One Flew Over the Cuckoo’s Nest prequel de Ryan Murphy Ratched et The Haunting of Bly Manor, le deuxième volet de la série d’anthologies d’horreur Haunting.

Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui sera ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient partir avant la fin du mois!

‘Kipo et l’ère des Wonderbeasts: Saison 3’

Le conte post-apocalyptique de Netflix Kipo and the Age of Wonderbeasts, de DreamWorks Animation, abandonne sa troisième et dernière saison le lundi 12 octobre. La série préférée des fans, une histoire animée de passage à l’âge adulte, se déroule dans un monde après The Grande épidémie de mutant de 2017, qui a forcé les humains sous terre, et voit Kipo pousser à la surface à la suite d’une attaque de mutant géant. Loin de sa maison Terrarium, Kipo suit un cours intensif sur la survie apocalyptique et se groupe avec d’autres habitants de la surface – humains et mutants – alors qu’elle tente de la retrouver. La saison 3, qui marquera la dernière saison, verra Kipo et le gang en mission pour combattre le Dr Emilia, une féroce méchante anti-Mute.

‘La cabane avec Bert Kreischer’

Le comédien Bert Kreischer entreprend de nettoyer «son esprit, son corps et son âme». La dernière comédie spéciale de Netflix, The Cabin with Bert Kreischer, trouve Kresicher rassemblant des amis célèbres pour une retraite purifiante alors qu’il tente d’essayer des techniques de thérapie bizarres, des défis physiques intenses et des rencontres ridiculement improvisées avec la nature. La série documentaire de 5 épisodes présente des invités spéciaux, notamment Anthony Anderson, Big Jay Oakerson, Bobby Lee, Caitlyn Jenner, Deon Cole, Donnell Rawlings, Fortune Feimster, Gabriel Iglesias, Joel McHale, Joey Diaz, Kaley Cuoco, Nikki Glaser et Tom Segura. Il sera disponible en streaming le mardi 13 octobre.

‘Distance sociale’

Netflix capture l’expérience émotionnelle unique de l’isolement forcé par la pandémie de coronavirus. Social Distance, une série d’anthologies en huit parties qui a été conçue, coulée et exécutée entièrement à distance pendant la quarantaine, se déroule dans les premiers mois de la pandémie, chaque épisode autonome étant raconté à travers une lentille virtuelle car il «met en valeur le pouvoir de l’humain l’esprit face à l’incertitude et à l’isolement. ” Créé et produit par le showrunner Hilary Weisman Graham et produit par Tara Herrmann, Blake McCormick et Jenji Kohan, Social Distance sera disponible en streaming le jeudi 15 octobre.

‘Relooking de la maison de rêve’

L’équipe derrière Studio McGee aide les vraies familles à réaliser leur rêve le vendredi 16 octobre avec le lancement de Dream Home Makeover. La série de six épisodes suit les designers d’intérieur Syd et Shea McGree alors qu’ils s’attaquent à différents projets de design de maison avec une variété de budgets dans chaque épisode de 30 minutes, tout en incarnant leur devise: rendre la vie belle.

‘Le procès du Chicago 7’

Netflix revisite l’un des procès les plus notoires de l’histoire dans son dernier film, The Trial of the Chicago 7. Réalisé et scénarisé par Aaron Sorkin, lauréat d’un Oscar et d’un Emmy, le film raconte la manifestation pacifique de la Convention nationale démocrate de 1968 qui en un fatal affrontement avec les policiers et la garde nationale. Les organisateurs de la manifestation Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden et Bobby Seale ont été accusés de complot en vue d’inciter à une émeute, et le procès qui a suivi a été l’un des plus notoires de l’histoire des États-Unis. Le film, qui devrait faire ses débuts vendredi, est déjà qualifié de candidat aux Oscars par certains critiques.

Qu’est-ce qui est ajouté cette semaine?

Profiter. 13/10/20:

Octonauts et la Grande Barrière de Corail – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 14/10/20:

Alice Junior

BLACKPINK: Illuminez le ciel – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Moneyball

Profiter. 15/10/20:

Guide de la baby-sitter sur la chasse aux monstres – FILM NETFLIX

Batman: la blague meurtrière

Demi-moitié: saisons 1-4

L’amour comme la pluie qui tombe – FILM NETFLIX

Un contre un: saisons 1-5

Power Rangers Beast Morphers: Saison 2, Partie 1

Enracinement pour Roona – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 16/10/20:

Alguien tiene que morir / Quelqu’un doit mourir – NETFLIX ORIGINAL

Grande Armée – NETFLIX ORIGINAL

Dans une vallée de violence

La Révolution – NETFLIX ORIGINAL

Les derniers enfants sur Terre: Livre 3 – FAMILLE NETFLIX

Sans ami

