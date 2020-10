Avec octobre maintenant plus de la moitié du chemin, Netflix accélère les nouveaux ajouts alors qu’il entre dans une toute nouvelle semaine. En fait, les abonnés qui parcourent le catalogue de contenu trouveront un total de 14 nouveaux titres sur lesquels appuyer sur play, ces nouveaux ajouts allant des vrais titres de crime aux séries animées pour enfants et à peu près tout le reste.

Cette semaine, les abonnés Netflix trouveront de nombreux ajouts intéressants dans la bibliothèque de diffusion en continu, y compris de nouveaux épisodes du redémarrage de Unsolved Mysteries du streamer. Après ses débuts seulement en juin, six nouveaux épisodes devraient être mis à disposition, aux côtés d’autres titres attendus. Ces autres titres incluent le retour de My Next Guest Needs No Introduction de David Letterman, qui le verra discuter avec de grands noms, ainsi que le Magic School Bus Rides Again, adapté aux enfants.

Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui sera ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient partir avant la fin du mois!

‘Mystères non résolus: Volume 2’

Après avoir fait ses débuts sur le streamer en juin, Unsolved Mysteries revient avec six nouveaux épisodes le lundi 19 octobre. Avec un cas par épisode, avec des histoires ancrées dans les expériences de gens ordinaires qui ont vécu l’impensable, Volume 2 présentera des disparitions plus inexpliquées, des événements tragiques et des événements bizarres avec l’aide de détectives, de journalistes et de membres de la famille.

Unsolved Mysteries a fait ses débuts sur NBC en 1987 avant un éventuel passage à CBS. La véritable série policière a pris fin en 2002 avant une brève reprise de 2008 à 2010. En janvier 2019, cependant, Netflix a confirmé qu’elle redonnait vie à la série avec le producteur exécutif Shawn Levy.

prevnext

“ Le bus scolaire magique reprend la connexion Frizz ”

La classe est de retour en action pour Mme Frizzle et les enfants lorsque Netflix fait ses débuts avec son dernier ajout à la famille Netflix, The Magic School Bus Rides Again The Frizz Connection. Le plus récent ajout à la franchise pour enfants bien-aimée trouvera la classe dispersée à travers le monde avec différentes versions de Mme Frizzle à bord de chaque bus après que la foudre ait divisé le Magic School Bus en trois morceaux. Le Magic School Bus Rides Again The Frizz Connection devrait être ajouté à la bibliothèque de diffusion en continu le mardi 20 octobre.

Le Magic School Bus Rides Again est le redémarrage par Netflix de la série classique des années 90, bien qu’il suive la sœur cadette de Mme Fizzle, Fiona Fizzle, alors qu’elle prend le volant des leçons éducatives fondées sur la science.

prevnext

“ Mon prochain invité n’a pas besoin d’être présenté avec David Letterman: Saison 3 ”

Après avoir été repoussée en raison de la pandémie de coronavirus, la saison 3 de Mon prochain invité n’a pas besoin d’introduction avec David Letterman fait enfin son chemin vers Netflix le mercredi 21 octobre. La saison 3, composée de quatre épisodes, trouvera Letterman en avoir plus d’un -des conversations en tête-à-tête avec certains des noms les plus intéressants de l’actualité. Les invités spéciaux incluent Kim Kardashian West, Robert Downey Jr., Dave Chappelle et Lizzo.

prevnext

‘Barbares’

Netflix raconte la bataille de la forêt de Teutoburg en 9 après JC, qui a arrêté la propagation de l’Empire romain, dans son nouveau drame historique, Barbarians. Créée par Arne Nolting, Jan-Martin Scharf et Andreas Heckmann, la série en grande partie en langue allemande, sous-titrée en anglais, se concentre sur le destin de trois jeunes aux destins interconnectés. Devant faire ses débuts le vendredi 23 octobre, Barbarians est dirigé par le réalisateur des Vikings Steve Saint Ledger avec Barbara Eder et les stars David Schütter (Charlie’s Angels), Laurence Rupp (Mission: Impossible – Rogue Nation) et Bernhard Schütz (Sense8).

prevnext

‘Bouge toi’

Netflix se penche sur l’art du mouvement dans sa nouvelle série documentaire Move. Devant faire ses débuts vendredi, l’original de Netflix invite les téléspectateurs à découvrir les brillants danseurs et chorégraphes qui façonnent l’art du mouvement à travers le monde.

prevnext

Qu’est-ce qui est ajouté cette semaine?

Profiter. 20/10/20:

Carol

Profiter. 21/10/20:

Rebecca – FILM NETFLIX

Profiter. 22/10/20:

Plier l’arc

Cadavre – FILM NETFLIX

Le projet Hummingbird

Oui, mon Dieu, oui

Profiter. 23/10/20:

Au fil de la lune – FILM NETFLIX

Perdida – NETFLIX ORIGINAL

Le Gambit de la Reine – NETFLIX ORIGINAL

prevnext

Que reste-t-il cette semaine?

Départ 19/10/20:

Année papier

Départ 22/10/20:

Quand nous étions jeunes

Alors que certains peuvent se considérer chanceux de n’avoir laissé que deux titres ce week-end, il y en a plusieurs autres qui devraient partir plus tard ce mois-ci. Cela signifie que lorsque vous commencez votre prochaine frénésie, vous voudrez peut-être envisager d’installer une dernière visualisation des titres ci-dessous avant qu’ils ne disparaissent pour de bon.

Départ 26/10/20:

Guerre Los Angeles

Départ 30/10/20:

Kristy

Départ 31/10/20:

Ace Ventura: Détective d’animaux

Burlesque

Web de Charlotte

Le choc des Titans

District 9

L’entreprise

Amusez-vous avec Dick & Jane

La fille avec tous les cadeaux

Grand maître

Route vers le ciel: saisons 1-5

L’interview

Juste amis

Magic Mike

Nacho Libre

Le pistolet nu: des fichiers de la brigade de police!

L’histoire sans fin

The NeverEnding Story 2: Le prochain chapitre

Nuits à Rodanthe

Le Patriote

Installer

Le silence des agneaux

Insomnie à Seattle

Sleepy Hollow

Boules spatiales

La prise de Pelham 123

La triste vérité

Monde souterrain

Underworld: évolution

Underworld le soulèvement des Lycans

Zathura

prev