C’est la dernière semaine d’octobre, et Netflix s’assure de clôturer le mois en force. À partir de lundi et jusqu’à vendredi, le géant du streaming stockera un total de 12 nouveaux titres dans sa bibliothèque de streaming. Les nouveaux ajouts mèneront à une dernière série de titres qui seront ajoutés le samedi 31 octobre.

Bien entendu, ces nouveaux ajouts, dont 11 originaux Netflix, rejoignent un nombre croissant de titres ajoutés tout au long du mois. Pour octobre, et dans le but de préparer les abonnés pour Halloween, Netflix a même dévoilé sa gamme «Netflix & Chills», une longue liste de titres parfaits pour la saison d’Halloween. Certains titres de cette liste, qui sont déjà disponibles en streaming, incluent Ratched et The Haunting of Bly Manor, qui sont tous deux des ajouts parfaits à toute frénésie d’Halloween que vous prévoyez pour cette semaine.

Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui sera ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient partir avant la fin du mois!

‘Chico Bon Bon: Singe avec une ceinture à outils: Saison 4’

Alors que le mois d’octobre a connu de nombreux ajouts effrayants afin de préparer les abonnés pour Halloween, Netflix lance les derniers ajouts de cette semaine sur une note légère. Le mardi 27 octobre, le streamer sortira la saison 4 de sa série animée pour enfants Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt. La série suit Chico Bob Bon et sa force “Fix-It”, qui s’attaquent à de nouveaux problèmes chaque saison, y compris tout, de la construction d’un nouveau skate park à empêcher un véhicule de tomber d’une falaise.

«Holidate»

C’est peut-être octobre, mais ceux qui envisagent déjà Noël peuvent commencer tôt les festivités avec l’un des premiers ajouts à la gamme de vacances 2020 de Netflix. Holidate, un film original de Neetflix mettant en vedette Emma Roberts et Luke Bracey, suit deux inconnus qui détestent tous les deux les vacances, principalement en raison de leur statut de célibataire. Quand ils se rencontrent à un Noël particulièrement mauvais, cependant, ils concluent un pacte pour être l’un l’autre “holidate” pour chaque occasion festive tout au long de l’année prochaine, bien que leur haine mutuelle pour les vacances puisse se transformer en quelque chose de plus. Holidate sera disponible en streaming le mercredi 28 octobre.

‘Personne ne dort dans les bois ce soir’

Envie de quelque chose d’un peu plus effrayant? Appuyez sur play sur Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Dernier né de la gamme de streaming “Netflix & Chills”, ce slasher polonais suit un groupe d’adolescents qui se rendent dans les bois pour un camp de rééducation afin de guérir leur dépendance à la technologie. Une fois sur place, cependant, ils rencontrent une force sinistre qui a l’intention de les mettre hors ligne pour toujours.

‘Somebody Feed Phil: Saison 4’

Netflix promet un autre début de week-end appétissant, induisant la faim et jaloux de voyages avec les débuts de la saison 4 de Somebody Feed Phil. Lancée pour la première fois sur le streamer en janvier 2018, la série suit le créateur de Everybody Loves Raymond, Phil Rosenthal, alors qu’il parcourt le monde à la recherche des plats les plus délicieux du monde entier. Les aventures passées de Rosenthal l’ont vu voyager à Bangkok, Lisbonne, Mexico, Marrakech, Séoul, Montréal, Chicago, Londres et bien d’autres villes à travers le monde. La nouvelle aventure débute le vendredi 30 octobre.

‘Suburra: Saison 3’

La trinité impie – Église, État et crime – est de retour sur Netflix vendredi pour la troisième et dernière saison de Suburra. Le thriller policier original italien de Netflix, lancé pour la première fois en octobre 2016 et basé sur le roman du même nom, détaille comment l’Église, l’État, le crime organisé, les gangs locaux et les promoteurs immobiliers à Rome se heurtent pour brouiller les frontières entre le juridique et les illicites dans leur quête de pouvoir. La saison 2 verra la lutte pour la terre, l’argent et le pouvoir s’intensifier. Il suit une liste de protagonistes, dont Aureliano, Spadino et Lele, avec la saison 3 destinée à faire face aux conséquences du suicide de Lele et se poursuit avec le combat à mort pour savoir qui prend le contrôle de la ville.

Qu’est-ce qui est ajouté cette semaine?

Profiter. 27/10/20:

Sang de Zeus – NETFLIX ANIME

Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada / Guillermo Vilas: régler le score – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 28/10/20:

Metallica à travers le jamais

Secrets de la tombe de Saqqara – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 30/10/20:

Bronx – FILM NETFLIX

Le Jour du Seigneur – FILM NETFLIX

Sa maison – FILM NETFLIX

Que reste-t-il cette semaine?

Départ le 26/10/20:

Guerre Los Angeles

Départ 30/10/20:

Kristy

Bien sûr, lorsque vous regardez à l’avance ce qu’il faut ajouter à votre liste pour votre prochaine frénésie, vous pouvez également envisager les titres mentionnés ci-dessous. Ces titres devraient tous quitter Netflix samedi, ce qui signifie qu’ils le seront pour de bon.

Départ 31/10/20:

Ace Ventura: Détective d’animaux

Burlesque

Web de Charlotte

Le choc des Titans

District 9

L’entreprise

Amusez-vous avec Dick & Jane

La fille avec tous les cadeaux

Grand maître

Route vers le ciel: saisons 1-5

L’interview

Juste amis

Magic Mike

Nacho Libre

Le pistolet nu: des fichiers de la brigade de police!

L’histoire sans fin

The NeverEnding Story 2: Le prochain chapitre

Nuits à Rodanthe

Le Patriote

Installer

Le silence des agneaux

Insomnie à Seattle

Sleepy Hollow

Boules spatiales

La prise de Pelham 123

La triste vérité

Monde souterrain

Underworld: évolution

Underworld le soulèvement des Lycans

Zathura

