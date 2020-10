La première semaine complète d’octobre se révèle être une grande pour Netflix. Cette semaine, le géant du streaming ajoutera 13 nouveaux titres à sa bibliothèque de streaming, qui était déjà pleine de nouveaux ajouts au tout début du mois. La nouvelle liste de contenu comprend un total de neuf séries originales, films et spéciaux Netflix.

Alors que cette semaine ne marque que la première semaine complète du nouveau mois et que Halloween reste dans plusieurs semaines, les nouveaux ajouts prouvent que la saison effrayante bat son plein sur la plate-forme de streaming. La nouvelle liste de titres comprend un certain nombre qui font partie de la gamme de contenu Netflix et Chill de Netflix, une liste de titres à venir qui sont parfaitement dignes de crier. Le streamer s’assure même que les jeunes téléspectateurs ont du contenu effrayant pour les enfants pour les aider à célébrer Halloween.

Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui sera ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient partir avant la fin du mois!

‘StarBeam: héros d’Halloween’

S’assurant que même le plus jeune des abonnés a quelque chose à regarder, Netflix ajoute son dernier ajout à la bibliothèque familiale le mardi 6 octobre avec son spécial Halloween de sa série originale Starbeam. La série animée suit Zoey, 8 ans, qui, bien que prête à aborder la deuxième année, se transforme également en StarBeam, le super-héros le plus rapide, le plus puissant et le plus enthousiaste de la taille d’un enfant, lorsque le danger se présente. Dans Halloween Hero, StarBeam et Boost feront équipe pour sauver le jour où le capitaine Fishbeard commencera à voler les friandises d’Halloween de tout le monde pour lui-même.

‘Hubie Halloween’

Hubie Debois, bénévole communautaire dévoué, se retrouvera au milieu d’une véritable enquête dans le dernier film de Netflix, Hubie Halloween. Le film d’horreur comique suit Hubie, qui passe chaque Halloween à s’assurer que les habitants de Salem, dans le Massachusetts, célèbrent à la fois en toute sécurité et selon les règles. Cependant, un criminel en fuite et un nouveau voisin mystérieux rendent cela encore plus difficile. Le film met en vedette Adam Sandler, Julie Bowen, Ray Liotta, Noah Schnapp, Steve Buscemi et Maya Rudolph. Il fait ses débuts sur le streamer le mercredi 7 octobre.

‘Sourd U’

Netflix offre «un regard sans précédent, non filtré et souvent inattendu à l’intérieur de la communauté sourde» avec ses dernières séries documentaires, Deaf U. Des producteurs exécutifs Eric Evangelista, Shannon Evangelista, Nyle DiMarco et Brandon Panaligan, la nouvelle série documentaire suit une groupe d’étudiants sourds de la célèbre université privée Gallaudet University alors qu’ils naviguent ensemble dans les hauts, les bas et les branchements de la vie universitaire. Deaf U sera disponible en streaming le vendredi 9 octobre.

‘La hantise de Bly Manor’

Après avoir emmené des abonnés dans les couloirs de Hill House il y a à peine deux ans, Netflix se prépare pour un nouveau repaire en accueillant les abonnés à Bly Manor. Vendredi, la longue attente pour le deuxième volet de la série d’anthologies Haunting est terminée lorsque The Haunting of Bly Manor fait ses débuts. Basée sur le roman de 1898 de Henry James Le tour de la vis, la série se déroule sur Bly Manor dans les années 1980 en Angleterre. Dani, une jeune nounou américaine, est embauchée pour s’occuper des enfants Wingrave peu de temps après la mort de leurs parents, bien qu’il devienne rapidement clair que tout n’est pas comme il semble au manoir.

‘Super Monsters: Dia de los Monsters’

Les Super Monsters feront un voyage dans la ville natale de Vida vendredi avec la première de Super Monsters: Dia de los Monsters. La série animée populaire et l’original Netflix Family suivent un groupe d’enfants d’âge préscolaire qui sont les enfants de monstres célèbres alors qu’ils tentent de maîtriser leurs pouvoirs spéciaux. Dans la nouvelle spéciale, le groupe rencontrera de nouveaux Super Monstres lorsqu’ils se rendront dans la ville natale de Vida pour un défilé Dia De Los Muertos.

Qu’est-ce qui est ajouté cette semaine?

Profiter. 06/10/20:

Dolly Parton: Me voici

Église du samedi

Éloignez-vous de l’amour

Profiter. 10/7/20:

Schitt’s Creek: Saison 6

Vers le lac – NETFLIX ORIGINAL

Profiter. 09/10/20:

Fast & Furious Spy Racers: Saison 2: Rio – FAMILLE NETFLIX

La version de quarante ans – FILM NETFLIX

Ginny Weds Sunny – FILM NETFLIX

Qu’est-ce qui part?

Départ 06/10/20:

Le devin d’eau

Départ le 07/10/20:

Le dernier maître de l’air

