Les étagères de la bibliothèque de streaming de Netflix devraient être un peu plus pleines. Cette semaine, les abonnés auront droit à 15 nouvelles émissions de télévision, films et originaux Netflix. Les nouveaux ajouts commenceront à apparaître dans la bibliothèque le lundi 9 novembre et continueront de se déployer tout au long de la semaine, offrant aux abonnés de nombreuses options pour leur frénésie du week-end alors que de plus en plus de gens commenceront à rester aux portes avec la baisse des températures.

Les nouveaux ajouts, qui seront suivis par encore plus de produits au cours du week-end, comprennent 12 séries originales, films et spéciaux Netflix. Ces titres couvrent une variété de genres et incluent un original spécial parfait pour ceux qui ont besoin de rire et même un titre pour les amateurs d’Halloween pas tout à fait prêts à arrêter les célébrations effrayantes. Bien sûr, maintenant à l’approche du milieu du mois, le streamer double également ses offres sur le thème des vacances, ajoutant plusieurs titres à sa gamme complète de vacances, qui continuera à être déployée jusqu’en novembre et en décembre.

Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui sera ajouté à la bibliothèque de streaming cette semaine, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui devraient partir avant la fin du mois! La programmation de streaming de vacances de Netflix peut être consultée en cliquant ici.

‘Dash et Lily’

Dernier ajout à la gamme de vacances du streamer, Dash & Lily suit Dash cynique et Lily optimiste, qui se retrouvent emportés dans une romance de vacances tourbillonnante alors qu’ils échangent des défis, des rêves et des désirs dans un cahier qu’ils passent dans les deux sens. à travers la ville de New York. La série originale, qui devrait faire ses débuts le mardi 10 novembre, est basée sur la série de livres pour jeunes adultes de Rachel Cohn et David Levithan, Dash & Lily’s Book of Dares.

“ Big Ol ‘House of Fun’ ‘de Aunty Donna

En plus de la joie des Fêtes, Netflix offrira beaucoup de rires cette semaine. Le mercredi 11 novembre, la série humoristique en six épisodes Big Ol ‘House of Fun d’Aunty Donna trouve des membres du groupe de comédie australien Aunty Donna – Mark Samual Bonanno, Broden Kelly et Zachary Ruane – invitant les téléspectateurs dans leur Big Ol ‘House of Fun, où ils emmèneront les téléspectateurs dans une aventure absurde à travers leur vie quotidienne remplie de satire, de parodie, de jeux de mots intelligents, de numéros musicaux en petits groupes et bien plus encore.

‘Nasce uma Rainha / Une reine est née’

Les rêves de drag deviendront réalité mercredi avec la première du premier format original de télé-réalité brésilienne créé pour Netflix, Nasce uma Rainha ou A Queen Is Born. Animée par les stars de la drag queen Gloria Groove et Alexia Twister, la série suit les aspirantes drag queens qui demandent l’aide de Gloria Groove et Alexia Twister pour faire ressortir leur côté le plus glamour, créatif et audacieux. Netflix note que la série est “une émission inspirante sur la liberté, les rêves qui se réalisent, le dialogue, la tolérance, les performances amusantes et époustouflantes”.

‘Histoire d’horreur américaine: 1984’

C’est peut-être novembre, mais Netflix donne aux amateurs d’Halloween de quoi crier. Le vendredi 13 novembre, le géant du streaming lance des abonnés dans le temps jusqu’en 1984 pour la saison 9 d’American Horror Story. Lancé à l’origine sur FX l’automne dernier et fortement influencé par les films slasher de cette époque, 1984 se déroule au Camp Redwood fictif, où cinq amis sont embauchés comme conseillers de camp, bien que, comme prévu, les choses tournent terriblement mal. La saison a obtenu un score d’audience de 75% sur Rotten Tomatoes et un score de 87% de tomomètres par les critiques.

‘Jingle Jangle: Un voyage de Noël’

Cette semaine, le géant du streaming double l’offre de vacances, en stockant Jingle Jangle: A Christmas Journey quelques jours à peine après l’ajout de Dash & Lily. Film original de Netflix, le titre propose «une aventure musicale et un spectacle visuel pour les âges». Située dans la ville animée de Cobbleton, la petite-fille du légendaire fabricant de jouets Jeronicus Jangle doit sauver la situation et réveiller la magie intérieure après que l’apprenti de confiance de Jangles vole sa création la plus prisée. Le film présente des chansons originales de John Legend, Philip Lawrence et Davy Nathan, avec “This Day” interprété par Usher et Kiana Ledé. Il fait ses débuts vendredi.

Qu’est-ce qui est ajouté cette semaine?

Profiter. 09/11/20:

Undercover: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Profiter. 11/10/20:

Camion poubelle – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 11/11/20:

Le Libérateur – NETFLIX ORIGINAL

Ce que nous voulions – FILM NETFLIX

Profiter. 11/12/20:

Gare de Fruitvale

Amis gracieux

Ludo – FILM NETFLIX

Soirée de bal

Profiter. 13/11/20:

La vie à venir – FILM NETFLIX

Les Minions de Midas – NETFLIX ORIGINAL

Qu’est-ce qui sort cette semaine?

Heureusement, les abonnés Netflix ne subiront pas de lourdes pertes cette semaine, car un seul titre recevra le démarrage de la bibliothèque de streaming. Le mercredi 11 novembre, Green Room sera à l’écoute. Bien que les abonnés puissent se réjouir du fait qu’ils ne diront adieu qu’à un seul titre, ils ne devraient pas prendre trop de réconfort, car le week-end à venir verra également la sortie d’une poignée de titres.

Départ le 14/11/20:

L’histoire inédite des États-Unis d’Oliver Stone: Saison 1

Départ 15/11/20:

9

Noël abominable

La famille Addams

Conduire

