Il y a quelques jours, divers médias rapportaient qu’après les derniers retards et au vu de l’évolution très défavorable de la pandémie de coronavirus, MGM envisageait la possibilité de vendre les droits de “ Pas le temps de mourir ”, le nouveau film de la saga James Bond, à un service de streaming. Maintenant, de nouvelles informations indiquent que la principale raison de la sortie urgente du dernier film de Daniel Craig en 007 est que la dette pour ne pas sortir le film continue d’augmenter, jour après jour, le coût de production.

Selon The Hollywood Reporter, le coût du film augmente de millions de dollars chaque mois qui passe sans qu’il ne soit en salles. Cette augmentation du budget est due au prêt que MGM a dû demander à une banque pour financer le long métrage, chose courante dans les productions hollywoodiennes. Mais les deux retards que le film a subis à sa date de sortie ont fait augmenter progressivement les intérêts de la production jusqu’à sa sortie en salles, ce qui est prévu pour le 2 avril 2021.

MGM souffre. Tous les grands studios ont en stock un bon nombre de productions à coût élevé. Et de plus en plus s’accumuleront. Ces projets sont en inventaire, sur dossier sans aucun retour sur vos investissements. Même ceux qui bénéficient d’un financement à faible taux d’intérêt voient leur dette augmenter. Donc, suivre la voie du streaming n’est pas fou. Vous avez dépensé de l’argent que vous ne pourrez pas récupérer de si tôt », explique Hal Vogel, PDG de Vogel Capital Research dans le rapport.

Ainsi, une bonne partie des majors retardent leurs grosses productions ou les lancent directement en streaming, comme dans le cas de Disney avec ‘Mulan’ et ‘Soul’, le nouveau Pixar qui ira également à Disney +. Seul Warner a osé sortir un film puissant avec «Tenet». Et son résultat au box-office a clairement montré que le marché américain, le plus important et dans lequel le film de Nolan n’a levé que 52 millions de dollars, est toujours pratiquement inopérant, ce qui fait que le film n’a pas fait de profit avec un box-office qui n’a pas. atteint 350 millions de dollars.

En revanche, les ventes en streaming n’ont pas été en mesure d’accorder des avantages similaires à ceux du box-office, amenant les majors à «sauver le mobilier» lors de la vente de leurs productions. Un exemple de ceci est le refus de MGM de vendre “ No Time to Die ” à Apple pour 400 millions de dollars (recherche le vendre pour au moins 600 millions, selon Variety).

Bien sûr, le rapport met en évidence un problème que les grands studios auront si la situation du coronavirus se prolonge plus loin dans le temps, puisque les grands blockbusters Ils sont faits pour rassembler un public de masse et on ne sait pas s’il répondra et remplira à nouveau les salles l’année prochaine, jetant un horizon très noir pour l’avenir du cinéma à l’ère post-coronavirus.

