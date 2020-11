Charles Kelley de Lady A a été sélectionné pour se produire avec Carly Pearce aux CMA Awards mercredi soir après que Lee Brice ait été testé positif au COVID-19, a partagé la Country Music Association lundi matin. Pearce et Brice devaient interpréter leur duo, «J’espère que vous êtes heureux maintenant», qui est nominé pour plusieurs prix pendant le spectacle.

En plus de jouer avec Pearce, Kelley se joindra également à ses camarades du groupe Lady A Hillary Scott et Dave Haywood lorsqu’ils monteront sur scène avec le co-animateur des CMA Awards, Darius Rucker, pour interpréter le nouveau single de Rucker «Beers and Sunshine».

Parmi les artistes précédemment annoncés aux CMA Awards, on trouve Jason Aldean, Jimmie Allen, Ingrid Andress, Dierks Bentley, Brothers Osborne, Dan + Shay avec Justin Bieber, Jenee Fleenor, Florida Georgia Line, Little Big Town, Old Dominion, Jon Pardi, Keith Urban, Morgan Wallen, Gabby Barrett et Charlie Puth, Eric Church, Luke Combs, Miranda Lambert, McBryde, Maren Morris, Rascal Flatts et Thomas Rhett avec Urban, Reba McEntire, Hillary Scott et Chris Tomlin. Il a été annoncé lundi que Chris Stapleton sera ajouté à cette programmation et interprètera son nouveau single “Starting Over”.

Les présentateurs sont Lauren Akins, Lauren Alaina, Bobby Bones, Charles Esten, Sara Evans, Taylor Hill, Jake Owen, Patrick Schwarzenegger et CeCe Winans.

Après avoir été annoncée comme interprète, Pearce a écrit sur Instagram: “Je n’ai vraiment pas de mots pour celle-ci. J’ai rêvé de chanter une de mes chansons aux @cma awards depuis que je suis toute petite, et ça se passe enfin.”

“J’espère que vous êtes heureux maintenant” est nominé pour trois prix dont la chanson de l’année pour Pearce et ses co-auteurs Luke Combs, Randy Montana et Jonathan Singleton. La chanson a été produite par le regretté producteur Busbee, qui était un champion pour Pearce au début de sa carrière.

“C’est le petit cadeau qui ne cesse de donner”, a déclaré la trentenaire à son label. «Cette chanson a commencé lorsque j’ai demandé à Luke Combs lors d’une émission de radio: ‘Hé, veux-tu écrire une chanson avec moi?’ Voir Lee venir le chanter absolument dans les chevrons, puis tout ça. Aussi, sur une note personnelle, c’est la dernière chanson sur laquelle Busbee, mon producteur, a travaillé avant qu’il ne tombe malade et décède d’un cancer du cerveau. Et je ne pouvais pas penser à un moment plus spécial pour la personne qui m’a tant donné. “

Les CMA Awards 2020 seront diffusés le mercredi 11 novembre à 20 h HE sur ABC.