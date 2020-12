La légende de la musique country Charley Pride a joué aux Country Music Association Awards 2020 le 12 novembre – un mois avant sa mort. Le publiciste de Pride a annoncé ce week-end qu’il était décédé des complications du COVID-19, laissant les fans partout en deuil. Alors que beaucoup étaient heureux que Pride ait obtenu la reconnaissance qu’il méritait avant son décès, certains craignaient qu’il ait peut-être attrapé le virus aux CMA.

Pride a interprété «Kiss an Angel Good Mornin ‘» avec Jimmie Allen aux CMA 2020 le mois dernier, et les fans n’oublieront jamais la performance. Pride était à la cérémonie de remise des prix pour accepter le Willie Nelson Lifetime Achievement Award en reconnaissance de son travail révolutionnaire dans le genre. À l’époque, la PDG de l’AMC, Sarah Trahern, a déclaré: “Charley Pride est l’incarnation d’un pionnier. Peu d’artistes ont développé le riche héritage de la musique country et ont conduit à l’avancement de la musique country dans le monde comme Charley.”

«Sa voix distinctive a créé un héritage intemporel qui continue de résonner dans la communauté campagnarde aujourd’hui», a poursuivi Trahern. “Nous ne pourrions être plus heureux d’honorer Charley avec l’une des plus hautes distinctions de l’AMC.”

Malheureusement, exactement un mois plus tard, Pride a succombé au nouveau coronavirus qui a pris plus d’un quart de million de vies aux États-Unis cette année. Pride avait 86 ans, avec trois Grammy Awards et plus de 30 succès numéro un à son actif. Il a été intronisé au Country Music Hall of Fame en 2000 et a été nommé meilleur chanteur et artiste masculin de l’année de l’AMC en 1972.

La fierté a été pleurée par les fans, les amis et les collègues alors que la nouvelle de son décès se répandait. L’un des premiers à le pleurer sur les réseaux sociaux a été Dolly Parton, qui a tweeté: «J’ai tellement le cœur brisé qu’un de mes amis les plus chers et les plus anciens, Charley Pride, soit décédé. C’est encore pire de savoir qu’il est décédé du COVID -19. Quel horrible virus horrible. Charley, nous t’aimerons toujours. Repose en paix. Mon amour et mes pensées vont à sa famille et à tous ses fans. – Dolly. “

Beaucoup de personnes en deuil ont commenté la place de Pride en tant que Noir américain sur la scène de la musique country et comment il a créé un chemin pour que d’autres comme lui fassent leur chemin. Pride lui-même a commenté cela en 1992, lors d’une interview avec The Dallas Morning News.

“Ils avaient l’habitude de me demander ce que ça faisait d’être le ‘premier chanteur country de couleur'”, avait-il déclaré à l’époque. «Ensuite, c’était ‘le premier chanteur de country noir’; puis «premier chanteur de country noir». Maintenant, je suis le «premier chanteur de country afro-américain». C’est à peu près la seule chose qui a changé. Ce pays est tellement soucieux de sa race, tellement mangé de couleurs et de pigments. J’appelle ça des «problèmes de peau» – c’est une maladie. “

Jusqu’à présent, il n’y a pas de mot sur les plans pour les funérailles de Pride ou d’autres services commémoratifs. Pour en savoir plus sur Charley Pride et tous les développements, restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières nouvelles.