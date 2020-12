Samedi après-midi, des nouvelles ont fait surface selon lesquelles l’icône de la musique country Charley Pride était décédée à l’âge de 86 ans après des complications liées au COVID-19. La nouvelle l’a suivi en recevant le Willie Nelson Lifetime Achievement Award. Il a également interprété sa chanson signature “Kiss an Angel Good Mornin ‘” avec Jimmie Allen, suscitant plusieurs commentaires sur son impressionnante carrière.

Avec la nouvelle du décès de Pride, les fans ont commencé à se remémorer certains des plus grands moments de sa carrière et de sa vie. Ils ont parlé de sa carrière de baseball, de ses débuts dans la musique et des concerts qu’il a donnés pour les Texas Rangers. À chaque commentaire, les fans ont commencé à publier des photos montrant Pride en action. Voici quelques-unes des meilleures photos de sa vie et de sa carrière.

CMA

La nuit dernière était si spéciale. Je dois chanter avec mon héros Charley Pride et lui présenter le

«Prix Willie Nelson pour l’ensemble de ses réalisations». Tellement reconnaissant pour lui et pour son courage de briser tant de barrières. ♠ ️✊🏽 merci @cma d’avoir fait de ce moment historique une réalité pour Mr Pride. pic.twitter.com/CYib0Z1On5 – Jimmie Allen (@JimmieAllen) 12 novembre 2020

prevnext

Studio d’enregistrement

Je suis tellement triste d’apprendre que Charley Pride est décédé à l’âge de 86 ans. Charley a ouvert les portes à tant d’artistes et j’étais fier d’enregistrer avec lui et de le connaître comme mon ami. Il nous manquera cruellement, mais sa musique vivra éternellement. Mes plus sincères condoléances à sa famille. pic.twitter.com/rgXppJW2pN – Travis Tritt (@Travistritt) 12 décembre 2020

prevnext