La Country Music Association a annoncé le récipiendaire de son prix Willie Nelson pour l’ensemble de sa vie 2020 cette semaine, affirmant que Charley Pride sera honoré du prix lors des CMA Awards 2020 le mois prochain. Le Willie Nelson Lifetime Achievement Award rend hommage aux artistes emblématiques qui ont atteint le plus haut degré de reconnaissance en musique country.

“Charley Pride est la quintessence d’un pionnier”, a déclaré Sarah Trahern, chef de la direction de CMA, dans un communiqué. “Peu d’autres artistes ont développé le riche héritage de la musique country et ont conduit à l’avancement de la musique country dans le monde entier comme Charley. Sa voix distinctive a créé un héritage intemporel qui continue de résonner dans la communauté country aujourd’hui. Nous ne pourrions pas être plus heureux d’honorer Charley avec l’une des plus hautes distinctions de l’AMC. “

Ancien joueur de baseball professionnel, Pride a commencé sa carrière musicale alors qu’il jouait encore, gagnant finalement un contrat avec RCA Victor. Il a commencé à voir le succès sur les charts country avec la sortie de son troisième single, “Just Between You and Me”, qui a valu à Pride une nomination aux Grammy Awards. Pride est devenu la première superstar noire de la musique country, sortant 29 succès country n ° 1 et plus de 50 chansons du Top 10, dont “Is Anybody Goin ‘to San Antone”, le single crossover “Kiss an Angel Good Mornin'”, un million de ventes. et «Tout ce que j’ai à vous offrir (c’est moi)».

Pride a été nommé Artiste CMA de l’année en 1971 et chanteur masculin de l’année en 1971 et 1972, devenant ainsi le premier homme noir à accueillir les CMA Awards lorsqu’il l’a fait aux côtés de Glen Campbell en 1975. Il est devenu membre du Grand Ole Opry en 1993 et ​​a été intronisé au Country Music Hall of Fame en 2000. En 2017, il a reçu un Lifetime Achievement Award de la Recording Academy.

Les précédents récipiendaires du Willie Nelson Lifetime Achievement Award sont Willie Nelson (2012), Kenny Rogers (2013), Johnny Cash (2015), Dolly Parton (2016) et Kris Kristofferson (2019).

Les CMA Awards 2020 seront accueillis par Reba McEntire et Darius Rucker, ce dernier fera ses débuts en tant qu’animateur. Les CMA Awards 2019 ont été organisés par McEntire, Dolly Parton et Carrie Underwood, et Underwood et Brad Paisley ont été accueillis ensemble pendant les 11 années précédentes. L’émission de cette année sera diffusée le mercredi 11 novembre à 20 h HE sur ABC.