Austin a re-signé pour QPR le week-end dernier après avoir accepté de rejoindre le club en prêt jusqu’à la fin de la saison de West Brom.

Le passage est le deuxième passage du joueur de 31 ans dans l’ouest de Londres et lors de son dernier, de 2013 à 2016, il a marqué 48 buts en 89 matchs.

Austin a repris là où il s’était arrêté mardi soir en trouvant le filet lors de la victoire 2-0 contre Luton.

Warburton dit que l’attaquant a fait une impression instantanée sur l’équipe et a salué son arrivée.

«J’ai été tellement impressionné par la communication de Charlie, son expérience, son niveau, sa qualité», a déclaré Warburton.

«Il a très bien communiqué. Vous avez vu l’impact sur Lyndon [Dykes]. Je pensais que Lyndon était formidable ce soir tout au long du match.

«Ce discours est très utile pour les jeunes joueurs, pour comprendre le jeu, les schémas de mouvement.

«Je pensais que nous avions l’air bien, nous avions l’air vraiment bien. Je suis content pour les garçons, cela signifiait beaucoup pour eux.

«Je me sentais à nouveau comme un enfant», a ajouté Austin. «J’ai raté ce sourire sur mon visage chaque jour et j’ai un but. Les footballeurs ont besoin d’un but à la fin de la semaine, comme dans tout autre domaine de travail, si vous vous rendez au travail malheureux, vous ne tirez pas le meilleur parti de vous-même. J’ai juste l’impression que les quatre derniers jours de mon retour au club, cela a ramené cette étincelle.

Austin se dit enthousiasmé par le potentiel de son partenariat de grève avec Lyndon Dykes.

«Nous nous sommes entraînés ensemble lundi pendant 10 minutes et ça a cliqué hier soir», a déclaré Austin à TalkSport. «C’était comme si nous nous entraînions ensemble pendant des semaines. Parfois, c’est tout simplement naturel.