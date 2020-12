je

C’était très agréable d’être de retour dans un pub londonien, en sirotant une bière pression, en entendant les bavardages et les rires, les bruits de l’impression des billets de commande et le tintement des couverts – mais ne nous leurrons pas. Le secteur de l’hôtellerie du Royaume-Uni est à la porte de la mort et a un besoin vital de soutien vital de la part d’un gouvernement qui jusqu’à présent a manqué à son devoir de diligence.

Étant donné le choix, peu d’hospitalité voudraient augmenter la dette époustouflante du gouvernement ou aggraver encore la catastrophe économique à laquelle le Royaume-Uni est confronté – nous préférerions être autorisés à négocier sur une base sûre mais sans restriction – mais l’aide est essentielle. . C’est une industrie en crise, paralysée par les restrictions de Tier. En l’absence de quelque chose comme le commerce normal, le gouvernement doit se rendre compte des niveaux de soutien nécessaires pour maintenir notre secteur en vie.

Bien que les nouvelles sur les vaccins soient merveilleuses et qu’il semble de plus en plus probable que les choses reviennent à la normale d’ici avril, sans autre soutien, le printemps prochain sera trop tard pour des milliers de restaurants, pubs et bars, et le troisième plus grand secteur du Royaume-Uni aura été détruit. .

Certaines dispositions sont en place et les congés aident certainement à couvrir les coûts salariaux, mais les entreprises doivent encore apporter une contribution importante aux personnes qui ne travaillent pas et il est tout simplement impossible de congédier tout le personnel, même pendant les périodes de fermeture. Mon entreprise, le groupe de création, doit continuer à payer les gens pour que nos onze sites soient entretenus. Le personnel des comptes est nécessaire pour faciliter la paie et traiter avec les fournisseurs, et nous devons faire travailler nos équipes opérationnelles et financières pour planifier et préparer la façon dont nous rouvrons, gérons la trésorerie et communiquons avec la banque. Les entreprises hôtelières ne peuvent pas simplement fermer complètement, même lorsqu’elles sont forcées de fermer.

Hormis la main-d’œuvre, nous payons de nombreux autres coûts fixes, notamment les frais d’hébergement de site Web, les abonnements annuels aux logiciels et à la location, les factures de services publics et, bien sûr, le plus gros: le loyer. Alors que certains propriétaires ont fait preuve de pragmatisme et de soutien, d’autres non, et le moratoire sur la confiscation des baux est la seule chose qui a empêché les loups de la porte pour beaucoup. De nombreuses entreprises, y compris la nôtre, se sont efforcées de s’adapter, mais les revenus des livraisons et des kits «à domicile» ne sont pas près de remplacer les revenus perdus dans les salles, en particulier pendant ces semaines cruciales de Noël.

Tous les sites des zones de niveaux 2 et 3 ont besoin de subventions beaucoup plus importantes pour rester à flot; une subvention de 2000 £ ou 3000 £ par mois ne suffit pas à couvrir les coûts fixes et l’offre de dernière minute de 1000 £ de Boris aux pubs dirigés par voie humide est franchement une insulte. Il ne paiera pas la facture d’électricité, et encore moins rien d’autre. Nous devrions faire comme la France et accorder aux subventions un pourcentage des revenus commerciaux normaux. Une baisse de la TVA et des taux des entreprises doit également être prolongée jusqu’à la fin de 2021, pendant que le secteur tente de se redresser.

La semaine dernière, la chancelière a promis plusieurs milliards pour aider les gens à retrouver un emploi. Il devrait sûrement plutôt s’attaquer à la racine du problème pour les empêcher de se retrouver au chômage en premier lieu, en soutenant adéquatement les secteurs assiégés, surtout maintenant que nous pouvons voir un retour à la normalité relative à l’horizon?

Sans un soutien significatif supplémentaire, des centaines de milliers d’autres seront malheureusement au chômage et de nombreuses autres entreprises d’accueil qui avaient déjà du succès tomberont au mur. Il y a peut-être de la lumière au bout du tunnel, mais l’hospitalité britannique aura besoin de beaucoup plus de soutien pour sortir de l’obscurité.

Charlie Gilkes est le co-fondateur d’Inception Group, qui comprend Bunga Bunga, Mr Fogg’s et Cahoots. inception-group.com