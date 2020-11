La star de Gentlemen Charlie Hunnam vient de révéler qu’il pourrait avoir COVID-19. Il n’est pas sûr mais a ressenti des symptômes ces derniers jours, ce qui a conduit à la peur. Si Hunnam est testé positif, ce sera la deuxième fois qu’il contractera un coronavirus.

Hunnam a laissé tomber la nouvelle lors d’une apparition virtuelle sur Jimmy Kimmel Live! Il a dit qu’il était sous le mauvais temps et qu’il pensait qu’il pourrait avoir le coronavirus. Hunnam a fait un test qui s’est d’abord révélé négatif, mais cela n’a pas effacé ses craintes. Il a également exprimé sa surprise à l’idée d’attraper à nouveau le coronavirus, affirmant qu’il n’avait pas quitté la maison «depuis six mois».

“Je ne suis pas sûr de ce que j’ai”, a déclaré Hunnam à Kimmel. «J’ai un peu de fièvre persistante, une toux sèche, un peu de fatigue, donc… ça pourrait être COVID. Je suis allé faire un test plus tôt cette semaine, un test rapide, et il est revenu négatif. Alors je pourrait simplement sauter injustement aux conclusions. Mais cela semble cohérent. “

Hunnam avait déjà eu un coronavirus plus tôt dans l’année. Il réalisa que quelque chose n’allait pas quand il moudait du café mais ne pouvait pas le sentir. Hunnam a déclaré que c’était au début de la pandémie et que la perte d’odeur n’était pas encore un symptôme bien connu.

“Je l’ai eu plus tôt cette année, et ça ne ressemblait pas à ça”, a expliqué Hunnam. “Ce n’était pas particulièrement aigu; j’ai juste perdu mon sens du goût et de l’odorat pendant environ 10 jours et j’ai eu un peu de fatigue. Cela semble très, très différent. Cela ressemble beaucoup plus à la grippe. … un rhume ou une grippe ou quelque chose du genre, la seule fois où j’ai été en contact avec le monde extérieur a été de l’emmener chez le vétérinaire, et il s’avère que ce qu’elle a est un coronavirus félin. “

En plus de susciter des inquiétudes quant à sa santé, Hunnam a également attiré l’attention avec des commentaires sur Sons of Anarchy. Il a récemment parlé à PEOPLE et s’est demandé s’il reviendrait dans le rôle de Jax Teller. Hunnam a joué le motard pendant sept saisons et 92 épisodes, mais il n’est pas près de revenir.

«Je ne remettrais jamais, jamais cette réduction», a-t-il dit. “Je ne remettrais jamais ses bagues. Pas même pour Halloween. … C’était une expérience très profonde. J’ai vécu avec ce personnage en moi pendant des années, comme, d’une manière très réelle. D’une manière qui s’est manifestée de différentes manières. que je ne pourrais même jamais [have] imaginé. Il est mort maintenant. Donc il ne serait jamais possible de le ramener … Quand il est mort, il est mort. “