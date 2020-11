Un nouveau film de boxe, Jungleland est maintenant disponible en vidéo numérique et premium à la demande et met en vedette Charlie Hunnam. Le film jette un regard sur deux frères dont les liens étroits les aident à échapper à leur situation en participant à des matchs de boxe sans restriction à travers le pays. Hunnam a récemment parlé à Collider de Jungleland et a révélé ce qui lui avait donné envie de se lancer dans le projet.

“C’est un témoignage de Max [Winkler]C’est une bonne écriture, mais c’était juste un personnage frais, en termes d’histoire générale du cinéma “, a déclaré Hunnam. Je n’avais pas l’impression d’avoir vu un personnage comme Stanley interprété trop de fois, mais c’était aussi spécifiquement un personnage très frais. caractère pour moi. ” Hunnam a également mentionné que la relation entre Stanley (Hunnam) et Lion (Jack O’Connell) était forte, mais le fait qu’ils ne soient pas en mesure de le montrer a joué un rôle important dans l’acceptation du rôle.

Se battant pour une vie meilleure, Lion (Jack O’Connell) et son frère entraîneur Stan (Charlie Hunnam) risquent tout dans le monde souterrain de la boxe aux mains nues. Jungleland sortira à domicile le 10 novembre et dans certaines salles le 6 novembre. #JunglelandMovie pic.twitter.com/J2RnfQSepa – Paramount Movies (@ParamountMovies) 16 octobre 2020

«Je viens d’un environnement très, très ouvrier et difficile où les hommes n’interagissent pas vraiment les uns avec les autres d’une manière que je trouve profondément satisfaisante», a déclaré Hunnam. “Il y avait donc quelque chose à ce sujet, qui me semblait personnel et que j’étais intéressé à explorer.” Jungleland a été tourné en 2018 et a fait sa première au Toronto International Flim Festival en septembre dernier. Jusqu’à présent, le film a reçu des critiques positives car il a une note de 72% sur les tomates pourries. En septembre de cette année, Paramount Pictures a acquis les droits de licence de divertissement à domicile et de télévision de Jungleland.

«Nous sommes ravis de proposer ces films exceptionnels à un public du monde entier grâce à une combinaison de plates-formes de divertissement à domicile et de licences de télévision», a déclaré Dan Cohen, président de ViacomCBS Global Distribution Group. «Avec des castings de premier ordre et un talent créatif, ces films offrent des histoires captivantes qui plairont à un large éventail de téléspectateurs.

Hunnam, 40 ans, est connu pour son rôle de Jax Teller dans la série FX Sons of Anarchy. Et lorsqu’on lui a demandé s’il ferait une autre série comme Sons of Anarchy, Hunnam a répondu: J’aime bien la narration longue. J’aime vraiment l’élément d’une famille d’acteurs et travailler avec les mêmes personnes de manière cohérente, sur une longue période de temps. Il y a certainement des éléments de la télévision qui, pour moi, sont plus attrayants que le cinéma.