La fille nouveau-née de Mina Starsiak Hawk, Charlie, a peut-être un mois, mais le bébé se délecte de quelques amusements d’Halloween avec deux costumes adorables. Dans un post partagé avec sa marque, Two Chicks & a Hammer sur Instagram samedi après-midi, l’équipe de Starsiak Hawk a révélé un doux instantané de Charlie paré de deux costumes – un squelette ou une citrouille. En demandant aux fans ce qu’ils pensent que la petite chérie devrait porter ce soir, ils ont inondé la section des commentaires d’un certain nombre de prises.

“Joyeux Halloween! Amusez-vous, soyez prudent et restez effrayant!” le compte a écrit à côté d’un emoji fantôme. “Nous espérons que vous apprécierez les changements de costume de Charlie pour son tout premier Halloween !! Quel costume pensez-vous qu’elle devrait porter ce soir? Squelette ou Citrouille?”

Avec la section des commentaires inondée d’un certain nombre de citrouilles comme confirmation du choix des fans, d’autres ont pensé qu’elles étaient toutes les deux trop adorables. “Ils sont tous les deux si mignons !! Je pense qu’elle devrait porter celui de la citrouille”, a écrit un fan, tandis qu’un autre a fait écho au sentiment en écrivant: “Tout est mignon, mais j’aime mieux le costume de citrouille.” Pendant ce temps, un autre a sonné à quel point la “citrouille l’éclaire”.

Quelques-uns ont suggéré que le look squelette était “trop ​​mignon”, tandis que quelques autres ont suggéré qu’elle ne pouvait pas “se tromper” avec l’un ou l’autre choix. “Je ne peux pas décider. Elle est tellement mignonne”, a ajouté un autre. “Comme son grand frère.” D’autres ont pris note des adorables cheveux auburn hérissés de Charlie, l’un d’eux répondant: «Ses cheveux sont magnifiques» aux côtés d’un emoji en forme de cœur, tandis qu’un autre a ajouté: «Une telle mignonne. J’adore ses ‘cheveux heureux’!

Starsiak Hawk a accueilli Charlie, également connu sous le nom de Charlotte, le 16 septembre dernier avec son mari Stephen Hawk. La personnalité de HGTV, qui joue dans la série de rénovation domiciliaire Good Bones aux côtés de sa mère Karen Laine pour revitaliser Indy, s’est rendue sur Instagram pour partager cette nouvelle passionnante avec plusieurs clichés de sa fille nouveau-née. Charlie rejoint le fils de 2 ans du couple, Jack Richard, et leurs deux chiens, Frank et Sophie.

“Elle est là! Charlotte Drew Hawk” avec un emoji coeur blanc dans le message initial. Comme partagé dans les histoires précédentes d’Instagram plus tôt dans la matinée, la star de télé-réalité et son mari attendaient anxieusement depuis leur arrivée à l’hôpital à 7 h 30 HE, la femme de 35 ans ayant accouché à 10 h 14.

Le parcours de grossesse de l’indigène d’Indianapolis a été relaté sur les médias sociaux et Good Bones de la saison dernière avec la désormais mère de deux enfants partageant à quel point il était difficile de concevoir initialement après avoir eu son premier enfant, Jack en 2018. Dans une interview avec PopCulture.com ce Après mai avant la première de la saison 5, Starsiak Hawk a parlé exclusivement de ses tournées de FIV et a choisi de montrer un côté aussi personnel de sa vie devant la caméra, admettant comment “à moins que vous ne l’ayez vécu, c’est juste différent.”

Quand elle a commencé à publier sur son parcours de FIV, dont certains comprenaient des moments très émouvants et stimulants, la Hoosier a reçu “des quantités massives” de messages de fans et de followers. «Des femmes qui faisaient la même chose, ou qui avaient une sœur aux prises avec la même chose, nos amis, et à quel point ils m’appréciaient, en normalisant un peu les choses», dit-elle. “Parce que souvent, vous entendez parler de grandes stars de cinéma. Untel a eu une FIV, et c’est leur magnifique enfant – c’est l’histoire. Cela rend les choses beaucoup plus simples qu’elles ne le sont.”

Good Bones est diffusé sur HGTV, vérifiez vos annonces locales. La saison 6 de la série sera diffusée en 2021. Pour les dernières nouvelles sur Mina Starsiak Hawk, sa mère Karen Laine et plus encore, gardez-la verrouillée sur PopCulture.com pour les dernières!