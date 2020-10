Allait enfin révéler le visage de Charlize Theron de ses filles | AP

Après avoir gardé les visages de ses deux filles August et Jackson très privés, Charlize Theron a finalement décidé de les présenter sur ses réseaux sociaux dans le cadre d’un rendez-vous très spécial.

La “Journée nationale des filles” était la principale raison pour laquelle Charlize Theron aurait retiré les visages de ses deux filles de l’anonymat dans lequel elle les a depuis si longtemps.

C’est à travers son compte Instagram que la célébrité nationalisée américaine a partagé un cliché où apparaissent ses deux filles.

L’actrice du film “The Old Guard” a dirigé la publication avec un message émotionnel avec lequel elle a commémoré la date à laquelle elle célèbre ses filles, une tradition aux États-Unis.

Mon cœur appartient à ces deux belles et puissantes créatures. Je ne serai plus jamais le même. Bonne fête nationale des filles. “

Actuellement, Jackson, huit ans, et August, cinq ans, apparaissent avec leur mère, l’actrice de 45 ans, à côté d’un gâteau avec des bougies sur le thème de la licorne, les trois montrent qu’ils forment une famille très heureuse et unie, qu’ils ont adorée. grandement à ses disciples en plus de pouvoir rencontrer pour la première fois les petites filles de Charlize.

January Jones a écrit: “Awww, trois beautés. Tu as tellement de chance bébé” et Michelle Pfeiffer a commenté: “Maman chanceuse!”

C’était un grand moment puisque l’imposante artiste avait toujours décidé de garder la vie de ses deux filles privée et de ne pas les exposer au boom médiatique, elle n’aurait partagé plus tôt cette année qu’une brève capture d’écran des plus petites au milieu d’une fête virtuelle en Zoomez avec votre famille.

L’une des raisons pour lesquelles la même actrice de “Bombshell” (Le scandale) aurait choisi de garder la vie d’une de ses filles avec le maximum d’intimité est que la première de ses deux filles, Jackson, est transgenre, selon certaines sources, l’actrice elle-même aurait révélé.

De même, l’actrice originaire de Benoni, située dans l’ancienne province de Trasvaal, aujourd’hui province du Gauteng, a souligné à l’époque comment elle avait fait face à cette situation, qui à un certain moment aurait indiqué qu’elle dérangeait Jackson après que l’actrice ait tenté de prétendre que a eu un fils. Raison qui l’a amenée à décider de rendre publique la vérité sur sa fille afin qu’elle soit acceptée telle qu’elle est.

La star de Hollywood Elle semble être une maman très compréhensive mais personne ne peut juger qu’elle essayait de protéger sa fille. Maintenant, elle est consciente que c’est elle seule qui sera le meilleur moment pour raconter son histoire.

“L’histoire de ma fille est vraiment son histoire et un jour, si elle la veut, elle sera celle qui la racontera. J’ai l’impression, en tant que mère, qu’il était important pour moi de faire savoir au monde que j’apprécierais qu’elle utilise les bons pronoms pour elle. assura-t-il alors. «J’essaye de vivre ma vie sans compartimenter les gens. Je suis très consciente que cela se fait et je crois que le moyen de normaliser la situation n’est pas d’en parler de manière aussi fermée», aurait partagé cette même actrice de Racines allemandes, néerlandaises et françaises (occitanes).

Theron aurait atteint le sommet du succès après avoir participé à plusieurs productions cinématographiques dans les années 90, dont certaines comprenant des titres tels que The Devil’s Advocate (1997), My great friend Joe / Joe (1998) et The Cider House Rules (1999). En 2003, elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation du tueur en série Aileen Wuornos dans le film Monster, faisant d’elle la première Africaine à recevoir le prix.