Trouver le costume d’Halloween approprié peut être difficile pour de nombreuses personnes en fonction des matériaux disponibles. La star de la WWE Charlotte Flair n’a pas eu ce problème en 2020. Elle est devenue un personnage de bande dessinée qui marche régulièrement entre le héros et le méchant, Catwoman.

Flair a publié samedi deux photos sur Instagram la montrant vêtue de la tenue noire. Elle s’est habillée comme la version de Michelle Pfeiffer de Catwoman de Batman Returns. Son fiancé, Andrade, vêtu du capot emblématique rendu célèbre par Michael Keaton. Flair était assis sur la poitrine d’Andrade tout en recréant des scènes du film de super-héros de 1992.

“Vous êtes le deuxième homme à m’avoir tué cette semaine, mais il me reste sept vies”, a écrit Flair dans la légende de son post Instagram. Les fans ont vu l’image et ont immédiatement commencé à exprimer leur adoration pour le couple et leurs tenues. “D’accord, ouais, vous gagnez tous Halloween! Vous avez l’air parfait, Charlotte!” un fan a commenté.

Les fans n’ont pas vu Flair sur WWE TV récemment, mais elle ferait son retour sur les écrans de télévision à un autre titre. Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet rapporte que Flair travaille sur une nouvelle émission télévisée «avec un grand réseau». Pour le moment, il n’y a aucun détail sur ce que sera la série et qui jouera aux côtés de Flair dans la série.

Flair n’a pas été dans le ring de lutte depuis qu’il a perdu son championnat NXT contre Shirai à NXT Takeover: In Your House. Elle a dû subir une intervention chirurgicale en raison d’un empoisonnement au silicone. Flair a expliqué sur Twitter dans un fil de discussion qu’il y avait un problème avec ses implants mammaires.

“Imaginez. Charlotte, Caroline du Nord, 2018. Une jeune reine, peu de temps après une carrière définissant la victoire de Wrestlemania, se retrouve plus malade que malade chez son frère”, a écrit Flair dans un fil Twitter. Elle est allée dire qu’elle avait du silicone en équilibre et que son impact «fuyait depuis un certain temps».

Flair a expliqué que les médecins lui avaient donné “quelques options pour résoudre le problème” et qu’elle en avait choisi une qui lui permettrait de revenir rapidement sur le ring. Cependant, le même problème a refait surface, l’obligeant à subir une procédure avec une période de récupération plus longue. Selon la lutteuse professionnelle, elle n’a plus d’intoxication au silicone. De plus, sa deuxième procédure résoudrait un problème à partir de la première.