harlton a déclaré que le retour des supporters mercredi soir était un succès, malgré les critiques acerbes des supporters par le manager Lee Bowyer après la défaite 1-0 contre MK Dons.

«Certainement, c’était une progression positive de notre pilote d’origine [with 1,000 fans] en septembre », a déclaré Keohane. «Notre intention était de renforcer la confiance que nous pouvons faire revenir plus de fans dans le stade et le match de la nuit dernière l’a certainement fait.

«Notre projet pilote était un point de départ, mercredi était une prochaine étape, mais nous voulons continuer à grandir, afin que nous puissions revenir à un certain niveau de normalité dès que les restrictions gouvernementales le permettront.

«Quelques personnes d’autres clubs, y compris de la Premier League, ont été en contact pour nous interroger sur tout apprentissage et j’imagine que cela se poursuivra au cours des prochains jours.

«Le partage d’informations ne peut que nous aider à améliorer nos processus et donc à accélérer le retour à une sorte de normalité.»

Lee Bowyer était mécontent du retour des fans de Charlton, estimant qu’ils étaient calmes et négatifs

Les fans étaient répartis sur trois stands, socialement distancés et invités à porter des masques à tout moment, sauf lorsqu’ils mangeaient et buvaient, mais Bowyer les a accusés d’être «silencieux» et «négatifs» après que la grève tardive de Scott Fraser ait valu aux visiteurs une victoire méritée, gâchant la fête à The Valley.

«Même si c’était 2 000, je m’attendais à chanter sans arrêt, à soutenir les joueurs et à les pousser», a déclaré Bowyer. «Mais ce n’était pas comme ça. C’était très, très calme à part quelques cris négatifs – et je ne m’y attendais pas.

Richard Wiseman, membre du conseil d’administration du Charlton Athletic Supporters ‘Trust, était parmi les 2 000 et estimait que les fans de retour et Bowyer «avaient des attentes irréalistes» de l’occasion.

“Une petite foule dans un grand stade n’est jamais formidable et cela combiné avec le port d’un masque pendant les quatre heures que j’ai passées là-bas, étant socialement éloigné et il faisait froid”, a déclaré Wiseman.

«Les détenteurs de billets de saison sont principalement un groupe démographique plus âgé, donc il n’y avait pas le dynamisme que vous obtenez normalement avec les jeunes de la tribune nord et du tambour.

«Je me sentais complètement en sécurité. C’était bien géré, sans aucun doute, ce n’était pas la même expérience que j’ai eue pendant 58 ans, mais j’y retournerais comme un coup si j’en avais l’occasion, peut-être avec des attentes plus réalistes.

Chaque supporter a été invité à arriver dans l’une des quatre plages horaires à partir de 18 heures, Wiseman faisant partie des premières arrivées et, par conséquent, attendant une heure et trois quarts avant le coup d’envoi.

«Peut-être que les gens qui devaient venir à six heures n’auront pas à venir si tôt la prochaine fois», a-t-il dit. «Mais c’est construire une autre tâche pour la billetterie. Si c’était gérable, fantastique, mais je pense que la billetterie en a assez dans son assiette.

Keohane, qui prévoit d’assurer la liaison avec les groupes de supporters avant le prochain match à domicile, contre l’AFC Wimbledon le 12 décembre, a reconnu que davantage pourrait être fait pour divertir les fans avant le coup d’envoi à l’avenir.

«Bien sûr, il y aura des apprentissages», dit-il. «Je pense qu’il y a une opportunité de faire plus pour garder les fans engagés pendant la période précédant le coup d’envoi, ce que nous allons examiner.»

Les partisans ont quitté le terrain bloc par bloc et rangée par rangée pour éviter la foule et Keohane a ajouté: «Notre sortie d’hier soir a pris 18 minutes et a bien fonctionné du point de vue de la sécurité et de la distanciation sociale, mais je suis convaincu que nous serons en mesure de réduire cela et nos agents de sécurité ont déjà identifié les mesures que nous chercherons à mettre en œuvre lors de notre prochain match. »

Le club a décidé de ne pas vendre de nourriture, de boissons ou de programmes de match dans une autre mesure pour éviter la foule, et ils ont organisé l’événement de jeudi soir avec une perte importante, malgré des ventes de billets de plus de 20000 £.

«Au fur et à mesure que les supporters s’habitueront aux différentes procédures sur le terrain, nous pourrons avoir un développement progressif, mais la vente de nourriture, de boissons et de programmes pose des défis», a déclaré Keohane.

«Par exemple, le point de vente du programme au club est normalement dans une zone à forte fréquentation.

«Cela ne peut pas arriver pour le moment, mais nous cherchons des moyens de positionner nos vendeurs de programmes dans une zone à faible fréquentation. C’est réalisable mais le changement devra être progressif. »

