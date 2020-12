C

Le match de harlton avec Bristol Rovers ce soir à The Valley a été suspendu en raison d’une épidémie de Covid-19 chez leurs adversaires.

Les joueurs et le personnel de la première équipe de Rovers doivent s’auto-isoler conformément aux directives de l’EFL et du gouvernement après l’épidémie et, par conséquent, le match de ce soir ne peut pas avoir lieu.

Les deux clubs travailleront pour reporter le match, mais sa suspension est un coup dur pour les supporters de Charlton.

Londres passe au niveau 3 demain, mais 2000 fans auraient pu assister au match de ce soir avant que cela ne se produise.

Chaque billet acheté ou échangé pour le match restera valide pour le match reprogrammé, mais si les fans veulent des billets annulés et remboursés, ils peuvent contacter Charlton.

Un communiqué de l’EFL a déclaré aujourd’hui: «Les deux prochains matches de la Sky Bet League One de Bristol Rovers ont été suspendus.

«Le club a informé l’EFL qu’il était incapable de remplir les conditions en raison d’une épidémie de Covid-19, les joueurs et le personnel de la première équipe devant s’auto-isoler conformément aux directives de l’EFL et du gouvernement.

«En conséquence, les prochains rendez-vous avec Charlton Athletic et Oxford United prévus respectivement ce soir et samedi 19 décembre ont été suspendus et les circonstances entourant les reports feront désormais l’objet d’une enquête conformément au règlement EFL.

«Les dates révisées pour les rencontres réorganisées seront confirmées en temps voulu.»