Le brassage en cours entre les deux générations de Charmed Ones se réchauffe.

Holly Marie Combs, qui a joué Piper Halliwell pendant les huit saisons de la série WB originale, s’est rendue sur Twitter mardi pour (indirectement) répondre aux récents commentaires de la star du redémarrage Sarah Jeffery à propos des critiques de Combs et de Rose McGowan sur la version de The CW. Toujours avec nous? Commentant une vidéo Instagram Live dans laquelle Combs et McGowan ont exprimé des sentiments négatifs à propos du redémarrage, Jeffrey a tweeté qu’il était «triste et franchement pathétique de voir des femmes adultes se comporter de cette façon».

OK, nous sommes tous rattrapés. En réponse aux pensées de Jeffrey, Combs dit maintenant: «C’est un peu [bulls–t]. Et beaucoup. Clairement. Les gens qui parlent, excusez-moi de taper, les accusations désobligeantes du caractère d’une personne malgré des preuves accablantes du contraire en raison d’une différence d’opinions sur une émission de télévision sont tout simplement fausses. Et aussi du miel de gain personnel.

«Il se passe des choses plus importantes dans le monde», a écrit Combs dans un tweet de suivi. “Continuer.”

Malheureusement, ce n’est que le dernier conflit à affliger le vers Charmed ces derniers mois. McGowan a récemment accusé Alyssa Milano de favoriser un environnement négatif sur la série dramatique de la WB: «Vous avez lancé une crise devant l’équipe en criant: ‘Ils ne me paient pas assez pour faire ça!’ Comportement épouvantable au quotidien. J’ai pleuré chaque fois que nous avons été renouvelés parce que vous avez rendu cet ensemble AF toxique.