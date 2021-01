Charms devant la caméra, Alexa Dellanos impressionne ses fans | INSTAGRAM

Comme vous le savez sûrement, la belle mannequin américaine Alexa Dellanos veut chouchouter ses fidèles fans de Instagram avec ses belles photographies et cette fois elle a facilité les choses en plaçant ses charmes devant la caméra.

Oui, c’est la dernière publication d’Alexa Dellanos dans laquelle elle a placé deux très jolies photographies dans lesquelles ses charmes Ils ont été au centre de l’attention en les plaçant très près de la caméra qui a capturé les instantanés, car ce sont deux que vous allez sûrement adorer.

Dans le premier divertissement, Alexa apparaît de profil en train de regarder la caméra, qui était sous un angle très intéressant car elle a réussi à capturer les courbes prononcées de la fille de Myrka dellanos, célèbre présentateur de Telemundo.

Cependant, beaucoup de ses fans ont préféré la deuxième photo, dans laquelle Alexa apparaît assise sur sa serviette qui a été placée sur un lit bébé situé près de la piscine, dans laquelle elle profitait de l’eau et du soleil montrant évidemment ses cheveux. blond et regardant vers l’horizon comme s’il n’avait pas réalisé que l’instantané était en train d’être pris.

Comme nous le savons, Alexa a pris la résolution du Nouvel An de profiter de la piscine et de la plage tous les jours car ce sont ses endroits préférés dans le monde et comme l’année dernière 2020, elle n’a pas eu l’occasion d’assister autant, en cela elle prévoit de le faire et de vivre pratiquement. en maillot de bain.

Pour cette raison, il télécharge constamment des pièces de divertissement tout en portant un maillot de bain, ce qui fait que ses abonnés Instagram se sentent choyés et parfois impressionnés par la façon dont il prend ses photos.

Pour cette raison, beaucoup ont commencé à partager les photos avec leurs amis, ce qui fait qu’Alexa a plus d’adeptes, il convient de mentionner qu’il a déjà eu 2,4 millions d’abonnés depuis longtemps et qu’ils n’ont pas augmenté, la raison n’est pas connue mais elle est plus susceptible de croître un peu plus au fil des mois.

Auparavant on pouvait lire quelques commentaires d’internautes se plaignant qu’Alexa Dellanos était très faux et qu’ils ne la suivraient pas et la soutiendraient, car c’est une fille qui n’a pas de talent sans tout montrer à part que selon eux tout est le produit d’arrangements avec le scalpel par un chirurgien talentueux.

Mais tous les internautes ne pensent pas de cette façon car beaucoup d’autres considèrent qu’ils ne se soucient pas de savoir si un arrangement a été fait ou non, car tant qu’elle se sent à l’aise avec elle-même et prend de belles photos pour eux, ils ne sont pas trop intéressés.

Les réseaux sociaux ont tendance à être divisés en termes d’opinion Mais Alexa Dellanos est très sûre d’elle et continuera sa carrière de mannequin quels que soient les commentaires, puisqu’elle a été très concentrée depuis qu’elle était petite pour réaliser et réaliser ses rêves et maintenant qu’elle l’a fait vous ne pouvez profiter de vos journées qu’un seul.

Dellanos a également profité de l’occasion pour mettre en pratique ses compétences de DJ, car elle nous a précédemment révélé qu’elle pratique cette activité depuis le lycée et qu’elle est vraiment heureuse de le faire.

Toujours dans ses histoires, elle a partagé avec nous qu’elle venait de fréquenter une clinique de beauté, nous remarquerons donc sûrement une petite amélioration sur ses photos.