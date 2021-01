F

Chartwells, fournisseur de repas scolaires, s’est excusé après que des images de colis alimentaires dérisoires envoyés aux familles aient provoqué la colère de Marcus Rashford et des députés.

Une mère a publié une image d’un colis qu’elle avait reçu pendant le verrouillage et qui contenait un peu plus de 5 £ de nourriture.

Un utilisateur, Roadside Mum, a partagé une image qui, selon elle, montrait 30 £ de nourriture, censée durer dix jours.

Un porte-parole de Chartwells a déclaré: «Nous avons eu le temps d’enquêter sur l’image diffusée sur Twitter. Pour plus de clarté, cela montre cinq jours de déjeuners scolaires gratuits (pas 10 jours) et les frais pour la nourriture, l’emballage et la distribution étaient en fait de 10,50 £ et non de 30 £ comme suggéré.

«Cependant, dans nos efforts pour fournir des milliers de colis alimentaires par semaine dans un délai extrêmement court, nous sommes désolés que la quantité soit insuffisante dans ce cas.

Ils ont ajouté: «Nous tenons à remercier Marcus Rashford et la sous-secrétaire d’État permanente aux enfants et à la famille, Vicky Ford, pour leur collaboration alors que nous traversons ces temps difficiles.

Le porte-parole officiel du premier ministre a déclaré lors d’un briefing de Westminster: «Nous sommes conscients que ces images circulent sur les réseaux sociaux, et il est clair que le contenu de ces colis alimentaires est totalement inacceptable.

«Le ministère de l’Éducation se penche sur cette question de toute urgence et la ministre des enfants, Vicky Ford, parle à l’entreprise responsable et elle indiquera clairement que de telles boîtes ne devraient pas être données aux familles.

Le dirigeant syndical Sir Keir Starmer a tweeté: «Les images apparaissant en ligne sur des colis de repas scolaires gratuits malheureusement inadéquats sont une honte.

«Où va l’argent? Cela doit être trié immédiatement pour que les familles n’aient pas faim pendant le confinement. »

Les détectives sur Twitter ont publié des images de la société sœur Chartwells, Chartwells Independent, qui prépare des repas copieux pour les écoles privées, ce qui contraste fortement avec les emballages alimentaires destinés aux familles avec des repas scolaires gratuits.

Le ministre fantôme des enfants, Tulip Siddiq, a écrit au ministre des Enfants pour exiger le déploiement immédiat de bons de repas scolaires gratuits.

Dans une lettre à Vicky Ford, elle a déclaré: «Environ 200 000 enfants ont été forcés de sauter des repas au plus fort du premier verrouillage – en aucun cas cela ne peut se reproduire.

«Pourtant, les images qui circulent en ligne suggèrent que votre gouvernement n’a pas appris des erreurs commises lors du premier verrouillage, lorsque de nombreux enfants ont eu faim.»

Elle a demandé comment le gouvernement s’assurait que l’argent fourni pour les repas scolaires gratuits ne soit pas gaspillé, quelle explication pourrait être donnée pour expliquer pourquoi certaines familles reçoivent une aide alimentaire insuffisante et pourquoi les écoles ne peuvent réclamer que 3,50 £ de financement supplémentaire pour la nourriture. colis, contre 15 £ pour les bons.

Elle a déclaré: «La semaine dernière, vous avez promis de redémarrer le programme national de bons pour les repas scolaires gratuits en Angleterre, mais il n’y a eu aucun signe de progrès à ce sujet jusqu’à présent.

«Cela aurait dû être en place lorsque les écoles sont passées à l’apprentissage en ligne, et je vous exhorte à le mettre en place de toute urgence.

«Vous vous souviendrez que de nombreux parents ont eu du mal à accéder à ces bons et à les échanger dans les magasins lors du premier verrouillage, et vous devez vous assurer que ces erreurs ne se répètent pas.

«Tout au long de cette pandémie, le gouvernement a été beaucoup trop lent à agir. Les enfants ne doivent pas maintenant être contraints de supporter le poids de l’incompétence et de l’inertie du Gouvernement. »

Les colis ont été envoyés aux enfants qui auraient normalement droit à des repas scolaires gratuits et apprennent maintenant à distance pendant le verrouillage national.Selon les directives, les colis doivent contenir des produits alimentaires plutôt que des repas pré-préparés qui permettent aux parents de préparer des repas sains pour leur les enfants.

Les paniers ne devraient pas compter sur les parents ayant des ingrédients supplémentaires à la maison et prendre en charge les élèves de tous les régimes.

Rapports supplémentaires par l’AP